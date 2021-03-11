Метро чи трамвай: у Генплані Києва пояснили, який транспорт доцільніше провести на Троєщину

Організувати трамвайне сполучення з Троєщиною було б дешевше, ніж будувати метро

Будівництво метро дасть провізну спроможність на 95 тис. пасажирів

Розробники проєкту нового Генплану Киева пояснили, чому на Троєщину доцільніше провести метро, ніж тягнути трамвайні колії.

Про це у своєму Facebook написав голова «Інституту Генерального плану міста» Сергій Броневицький.

«Організувати трамвайне сполучення з Троєщиною було б дешевше, ніж будувати метро. Так, найчастіше ентузіасти пропонують прокласти лінію швидкісного трамвая від вулиці Оноре де Бальзака (існуюча лінія швидкісного трамвая на Троєщині), далі по Подільському мостовому переходу з виходом на вулиці Верхній і Нижній Вал», – написав він.

За словами Броневицького, у будівництві лінії трамвая на цьому маршруті є низка складних моментів:

Поділ має історично складену прямокутну схему вуличної мережі, тому така лінія не зможе мати провізну спроможність, як у швидкісного трамвая та буде неможливо організувати рух поїздів з інтервалом менше, ніж 3-4 хвилини. В той час як на Борщагівській лінії швидкісного трамвая інтервал руху — 2-2,5 хвилини;

Для з’їзду трамвая з Подільського мостового переходу на вулиці Верхній та Нижній Вал необхідно влаштувати складну транспортну розв’язку в різних рівнях на перетині з Набережно-Хрещатицькою, орієнтовна вартість зведення якої становитиме більше 1 мільярда гривень;

Провізна спроможність трамвая буде становити близько 10 тис. чоловік за ранкові години пік, а це не вирішить транспортну проблему ні Троєщини, ні Воскресенки (усього на Троєщині мешкає близько 400 тис. людей). Будівництво метро ж дасть провізну спроможність на 95 тис. пасажирів, що «є достатнім як для населення Троєщини, так і для мешканців Воскресенки».

А до відкриття метро на Троєщину, Броневицький пропонує організувати розвинену мережу автобусних маршрутів, які проходитимуть по Подільському мості.

«Для цього немає потреби зводити додаткові розв’язки, влаштовувати нові з’їзди та їх можна запустити зразу після першого автомобіля, який проїде по Подільському мостовому переходу», – зазначив він.

Нагадаємо, у Києві, в четвер, 11 березня на трьох станціях метрополітену може бути встановлено обмеження на вхід для пасажирів.