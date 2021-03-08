Під час пожежі у столичній лазні загинуло три людини

До гасіння залучалося 29 осіб та п’ять одиниць техніки ДСНС

Через півтори години пожежу було ліквідовано

Під час пожежі у столичній недобудованій лазні загинуло три людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«8 березня о 01 год. 26 хв. у Святошинському районі в будівлі недобудованої бані (розміром 10×8 м) виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через півтори години, о 03 год.10 хв., пожежу було ліквідовано.

Додається, що вогнем було знищено речі домашнього вжитку та оздоблення на площі 80 м. кв.

До гасіння залучалося 29 осіб та п’ять одиниць техніки ДСНС, додали надзвичайники.

Нагадаємо, у понеділок, 15 лютого, сталась пожежа на вул. Чехова у Дарницькому районі столиці. Загоряння сталося на території приватної садиби в Бортничах.

До слова, унаслідок пожеж, які спалахнули в Одесі та області протягом минулої доби, загинула одна людина. Ще одного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Як повідомлялося, 2 березня, у селі Некрасове біля Вінниці сталася пожежа, внаслідок якої загинула дворічна дитина, ще одна дівчинка – шестирічна – госпіталізована.