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    У столичному Гідропарку палає корабель (відео)

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    Загорівся корабель біля берега острова - У столичному Гідропарку палає корабель (відео)
    Загорівся корабель біля берега острова
    Фото: скріншот із відео

    Пожежа виникла на Долобецькому острові

    У понеділок, 25 жовтня, виникла серйозна пожежа у столичному Гідропарку. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Наразі палає дерев‘яний корабель на Долобецькому острові.

    Стовп диму від пожежі видно за декілька кілометрів.

    Нагадаємо, 22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. Виникло займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.

    22 жовтня на вул. Пухівській, 1А у Деснянському районі столиці горіло звалище шин.

    Теги: пожежа Київ корабель
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    У столичному Гідропарку палає корабель (відео)