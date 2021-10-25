У столичному Гідропарку палає корабель (відео)
Загорівся корабель біля берега острова
Фото: скріншот із відео
Пожежа виникла на Долобецькому острові
У понеділок, 25 жовтня, виникла серйозна пожежа у столичному Гідропарку. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Наразі палає дерев‘яний корабель на Долобецькому острові.
Стовп диму від пожежі видно за декілька кілометрів.
Нагадаємо, 22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. Виникло займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.
22 жовтня на вул. Пухівській, 1А у Деснянському районі столиці горіло звалище шин.