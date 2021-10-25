Під Києвом масово горять торф’яники (фото, відео)

Рятувальники продовжують боротьбу з пожежами на торф'яниках

У минулі вихідні на території Київщини рятувальники виявили та ліквідували сім випадків займання торфу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, у Броварському районі було два випадки займання торф’яників, в Обухівському один, Бучанському два та Бориспільському два на загальній площі 5 га.

Рятувальники дали поради у разі виявлення загорання торфу: «Ставши свідком такої події, насамперед чітко оцініть обстановку. Відразу ж повідомте про подію в службу порятунку за номером 101. Головне завдання – не дати пожежі набрати обертів і поширитися. Для цього слід загасити вогонь, ретельно оглянувши місце загорання і переконатися, що не залишилося осередків горіння. При гасінні торфу найпоширенішим способом є «захлопування» вогню по кромці. Для цього найчастіше використовуються зелені гілки, також можна закидати кромку пожежі ґрунтом».