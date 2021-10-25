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    Під Києвом масово горять торф’яники (фото, відео)

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    Загалом рятувальники загасили загорання торфу на площі 5 га - Під Києвом масово горять торф’яники (фото, відео)
    Загалом рятувальники загасили загорання торфу на площі 5 га
    Фото: ДСНС

    Рятувальники продовжують боротьбу з пожежами на торф'яниках

    У минулі вихідні на території Київщини рятувальники виявили та ліквідували сім випадків займання торфу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, у Броварському районі було два випадки займання торф’яників, в Обухівському один, Бучанському два та Бориспільському два на загальній площі 5 га.

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    Під Києвом масово горять торф’яники (фото, відео)
    Під Києвом масово горять торф’яники (фото, відео)
    Під Києвом масово горять торф’яники (фото, відео)
    Під Києвом масово горять торф’яники (фото, відео)

    Рятувальники дали поради у разі виявлення загорання торфу: «Ставши свідком такої події, насамперед чітко оцініть обстановку. Відразу ж повідомте про подію в службу порятунку за номером 101. Головне завдання – не дати пожежі набрати обертів і поширитися. Для цього слід загасити вогонь, ретельно оглянувши місце загорання і переконатися, що не залишилося осередків горіння. При гасінні торфу найпоширенішим способом є «захлопування» вогню по кромці. Для цього найчастіше використовуються зелені гілки, також можна закидати кромку пожежі ґрунтом».

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    Під Києвом масово горять торф’яники (фото, відео)