Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)

Під час обшуку у працівника колонії виявили заборонені речовини

Працівника колонії затримано та повідомлено про підозру

Працівник Білоцерківської виправної колонії №35 підозрюється у торгівлі психотропами.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору пожежної профілактики відомчої пожежної охорони колонії за фактом придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, з грудня минулого року по січень 2021 року працівник колонії зберігав та збував психотропні речовини ув’язненим особам. Зокрема, було задокументовано факт збуту амфетаміну за 1 тис. грн. Під час обшуку у фігуранта провадження виявлено та вилучено ще три пакунки із психотропами.

Наразі працівника колонії затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.