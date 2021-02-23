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    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)

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    Під час обшуку у працівника колонії виявили заборонені речовини - Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Під час обшуку у працівника колонії виявили заборонені речовини
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Працівника колонії затримано та повідомлено про підозру

    Працівник Білоцерківської виправної колонії №35 підозрюється у торгівлі психотропами.

    За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору пожежної профілактики відомчої пожежної охорони колонії за фактом придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    За даними слідства, з грудня минулого року по січень 2021 року працівник колонії зберігав та збував психотропні речовини ув’язненим особам. Зокрема, було задокументовано факт збуту амфетаміну за 1 тис. грн. Під час обшуку у фігуранта провадження виявлено та вилучено ще три пакунки із психотропами.

    Наразі працівника колонії затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)
    Працівник колонії на Київщині постачав психотропи ув’язненим (фото)

    Досудове слідство здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

    Теги: прокуратура кримінал Київщина наркотики колонія засуджені
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