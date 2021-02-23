Під час спецоперації в Києві поліція затримала наркоторговців (фото, відео)

У наркоторговлі підозрюються двоє киян і мешканець Черкащини

Співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №10 та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали групу осіб за збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, оперативники провели спецоперацію та затримали трьох наркоторговців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Під час реалізації оперативних закупок ми провели вісім санкціонованих обшуків та у ході слідчих дій за місцями проживання фігурантів виявили та вилучили близько 2,5 кг речовини рослинного походження, схожої на канабіс, 1 кг білої порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, зброю та 350 тис. грн. Окрім цього, вилучили електронні ваги, упаковки для фасування, приладдя для куріння та подрібнення рослин конопель, мобільні телефони, банківські картки, а також два автомобілі зловмисників. Усі заборонені речовини та вилучені речі направили на проведення відповідних експертиз», – повідомив правоохоронець.

Затримані – кияни, 1993 та 1989 років народження, один із них раніше відбував покарання за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків, а також раніше не судимий мешканець Черкаської області, 1997 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.