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    Колишній правоохоронець організував поставку до Києва кокаїну на 4 млн грн (фото)

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    Під час обшуків у злочинція вилучили кокаїн вагою близько 1 кг&nbsp; - Колишній правоохоронець організував поставку до Києва кокаїну на 4 млн грн (фото)
    Під час обшуків у злочинція вилучили кокаїн вагою близько 1 кг 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисник відправляв кокаїн із м. Львів до Києва приватними службами таксі

    Правоохоронці викрили та затримали організатора каналу постачання до Києва наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, мешканець міста Львів, колишній працівник правоохоронного органу, організував незаконну схему збуту кокаїну шляхом відправлення з м. Львів до Києва оптових партій приватними службами таксі. Наркотичні засоби при цьому маскувалися у дитячих іграшках.

    За результатами вжитих заходів організатора злочину затримали в порядку ст. 208 КПК України після чергового збуту кокаїну в особливо великих розмірах мешканцю столиці.

    У подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору – кокаїн – вагою близько 1 кг і вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.

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    Колишній правоохоронець організував поставку до Києва кокаїну на 4 млн грн (фото)
    Колишній правоохоронець організував поставку до Києва кокаїну на 4 млн грн (фото)
    Колишній правоохоронець організував поставку до Києва кокаїну на 4 млн грн (фото)
    Колишній правоохоронець організував поставку до Києва кокаїну на 4 млн грн (фото)
    Колишній правоохоронець організував поставку до Києва кокаїну на 4 млн грн (фото)

    Наразі організатору злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Крім цього, проводяться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

    Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Слідчим відділом Печерського управління поліції у Києві.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал Львів наркотики
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