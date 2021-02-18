Колишній правоохоронець організував поставку до Києва кокаїну на 4 млн грн (фото)

Під час обшуків у злочинція вилучили кокаїн вагою близько 1 кг

Зловмисник відправляв кокаїн із м. Львів до Києва приватними службами таксі

Правоохоронці викрили та затримали організатора каналу постачання до Києва наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, мешканець міста Львів, колишній працівник правоохоронного органу, організував незаконну схему збуту кокаїну шляхом відправлення з м. Львів до Києва оптових партій приватними службами таксі. Наркотичні засоби при цьому маскувалися у дитячих іграшках.

За результатами вжитих заходів організатора злочину затримали в порядку ст. 208 КПК України після чергового збуту кокаїну в особливо великих розмірах мешканцю столиці.

У подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину білого кольору – кокаїн – вагою близько 1 кг і вартістю понад 4 млн грн, електронні ваги, пакети для фасування та інші речові докази.

Наразі організатору злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, проводяться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Слідчим відділом Печерського управління поліції у Києві.