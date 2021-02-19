Під час спецоперації столична поліція затримала етнічну банду наркоторговців (фото)

Затримано двох організаторів, які налагодили наркобізнес на території двох районів Києва

У Києві правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання групи осіб, які причетні до збуту метадону на території столиці. До проведення невідкладних слідчих дій залучалися слідчі, оперативники, спецпризначенці та співробітники ювенальної превенції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що обшуки провели не тільки у помешканнях зловмисників, а й в місцях самозабудови, де проживають понад 20 осіб.

«Спецоперацію проводили оперативники та бійці спецпідрозділів поліції Києва. Завдяки злагодженим діям вдалося затримати зловмисників. Організаторами наркобізнесу виявилися двоє чоловіків, 1954 та 1985 років народження, які збували метадон із рук в руки. Крім того, нами було доставлено до районних управлінь поліції 30 накрозалежних осіб для перевірки на причетність до скоєння злочинів на території міста Києва та проведено 10 обшуків помешкань з метою виявлення речових доказів та знаряддя вчинення злочину. Також залучалися співробітники ювенальної превенції та представники державних районних адміністрацій, оскільки під час слідчих дій ми виявили дітей, які жили в приміщеннях із антисанітарними умовами та без належного обігріву», – розповів Крищенко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Організаторам наркобізнесу оголошено про підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Зараз поліцейські працюють над збором доказової бази причетності до незаконних оборудок із наркотиками інших осіб, а також канали і способи збуту наркотиків. При цьому хочу наголосити, що поліція ні в якому разі не переслідує осіб за етнічною ознакою чи з якихось інших причин. Поліція забезпечує порядок і документує протиправну діяльність правопорушників», – зазначив Крищенко.