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    Правоохоронці Київщини видворили іноземця з України

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    Зловмисника у примусовому порядку відправлено рейсом до Грузії - Правоохоронці Київщини видворили іноземця з України
    Зловмисника у примусовому порядку відправлено рейсом до Грузії
    Фото: Нацполіція

    Іноземець підозрюється у вчиненні чергових правопорушень

    Громадянин іншої держави нелегально потрапив до України, оскільки йому вже був заборонений в’їзд до нашої країни за раніше скоєні тут злочини.

    Працівники кримінального блоку поліції Київщини спільно з працівниками управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області видворили іноземця, який підозрюється у вчиненні чергових правопорушень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.

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    Іноземець, щоб не відбувати покарання за чинним законодавством України, де йому буде обмежене пересування, відлетів рейсом до Грузії в примусовому порядку.   

    Як повідомлялося, прокуратурою Київщини завершено досудове розслідування стосовно чоловіка, який заволодів корпоративними правами підприємства із статутним капіталом майже 175 млн грн

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