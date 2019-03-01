Правоохоронці Київщини видворили іноземця з України
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Іноземець підозрюється у вчиненні чергових правопорушень
Громадянин іншої держави нелегально потрапив до України, оскільки йому вже був заборонений в’їзд до нашої країни за раніше скоєні тут злочини.
Працівники кримінального блоку поліції Київщини спільно з працівниками управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області видворили іноземця, який підозрюється у вчиненні чергових правопорушень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.
Іноземець, щоб не відбувати покарання за чинним законодавством України, де йому буде обмежене пересування, відлетів рейсом до Грузії в примусовому порядку.
Як повідомлялося, прокуратурою Київщини завершено досудове розслідування стосовно чоловіка, який заволодів корпоративними правами підприємства із статутним капіталом майже 175 млн грн