Правоохоронці Київщини видворили іноземця з України



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Зловмисника у примусовому порядку відправлено рейсом до Грузії Фото: Нацполіція

Іноземець підозрюється у вчиненні чергових правопорушень

Громадянин іншої держави нелегально потрапив до України, оскільки йому вже був заборонений в’їзд до нашої країни за раніше скоєні тут злочини.

Працівники кримінального блоку поліції Київщини спільно з працівниками управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області видворили іноземця, який підозрюється у вчиненні чергових правопорушень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.

Іноземець, щоб не відбувати покарання за чинним законодавством України, де йому буде обмежене пересування, відлетів рейсом до Грузії в примусовому порядку.

Як повідомлялося, прокуратурою Київщини завершено досудове розслідування стосовно чоловіка, який заволодів корпоративними правами підприємства із статутним капіталом майже 175 млн грн