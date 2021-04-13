Щодо контрабандистів, які опинились під санкціями, відкрито кримінальні провадження – СБУ

У Службі безпеці пообіцяли повідомити про деталі справ, коли це дозволять процесуальні норми

Щодо усіх контрабандистів, до яких РНБО запровадила 2 квітня персональні санкції, відкрито кримінальні провадження. Про це сьогодні повідомили в пресслужбі СБУ, пишуть українські ЗМІ.

«Щодо них раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як СБУ, так і іншими правоохоронними органами. Про деталі справ ми повідомимо одразу, коли це дозволять процесуальні норми і розголошення цих відомостей не нашкодить розслідуванню», ­– повідомили у відомстві.

У Службі безпеки додають, що саме матеріали відомства лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званої «десятки контрабандистів».

«Дані обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля і оперує конкретними фактами і доказовою базою», ­– наголошує прес-служба.

Президент Володимир Зеленський, оголошуючи 2 квітня рішення РНБО про санкції, назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України». За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет, із них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці, сказав він.

За словами Зеленського, влада готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.

Під час засідання 2 квітня РНБО впровадила персональні санкції проти десяти найбільших українських контрабандистів. Також було відсторонено понад 100 співробітників регіональних управлінь Державної митної служби України, серед яких 17 керівників митниці та митних постів. Крім того, на засіданні розглядалося питання про вакцинацію проти Covid-19.

Правозахисники вважають, що указ президента України №140/2021 на основі рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року є не просто зловживанням владою, а має ознаки узурпації влади, адже президент у порушення Конституції України присвоїв повноваження судової влади.

Додамо, що Зеленський жалкує, що засідання РНБО відбуваються лише раз на тиждень.



