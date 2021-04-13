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    СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією

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    СБУ просить громадян мати при собі документи, адже подекуди їх перевірятимуть&nbsp; - СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією
    СБУ просить громадян мати при собі документи, адже подекуди їх перевірятимуть 
    Фото: СБУ

    Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області

    Служба безпеки завтра, 14 квітня, розпочинає багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах, попереджає СБУ.

    У навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

    «Органи місцевого самоврядування поінформовано про заплановані заходи і вони надають повне сприяння правоохоронцям», – доповіли у службі.

    Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

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    СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією
    СБУ попередила про масштабні антитерористичні навчання біля кордону з Росією

    «У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

    СБУ гарантує, що тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», – розповіли у службі.

    Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

    «Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, електронною поштою [email protected] або іншим зручним способом, або на телефон довіри СБУ 0 800 501 482», – йдеться у повідомленні спецслужби.

    СБУ перепрошує за тимчасові незручності і просить харків’ян та гостей області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань.

    Нещодавно СБУ провела антитерористичні навчання у Щасті на Луганщині.

    Теги: СБУ тероризм військові навчання Харківщина навчання
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