Правоохоронці викрили «смотрящого» за колонією на Київщині (фото)

Засуджений організував канал постачання наркотиків на територію колонії та збирав кошти в «общак»

Працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури викрили 27-річного засудженого, який через регулярне порушення правил здобув авторитет серед засуджених та був «обраний» ними «смотрящим за зоною».

Засуджений організував канал постачання наркотиків на територію колонії, а також збирав кошти у так званий злочинний общак. Здійснювати злочинну діяльність йому допомагали троє інших ув’язнених 36-ти, 38-ми та 40-річного віку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Крім того, «авторитет» призначав «смотрящих» за відділеннями та секторами колонії з-поміж інших засуджених. До їхніх обов’язків входив збір та розподіл наркотиків, які потрапляли до спецустанови.

Під час проведення санкціонованих обшуків на території колонії поліцейські вилучили згортки із порошкоподібними речовинами зеленого та білого кольорів, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили усім фігурантам про підозри за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Крім того, «смотрящому» інкримінують ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до протиправної діяльності в колонії.