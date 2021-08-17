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    У Києві затримано іноземців, що грабували і ґвалтували своїх жертв (фото)

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    Затримані громадяни Республіки Азербайджан - У Києві затримано іноземців, що грабували і ґвалтували своїх жертв (фото)
    Затримані громадяни Республіки Азербайджан
    Фото: Київська міська прокуратура

    Злочинці грабували людей із використанням сильнодіючих препаратів

    Столичні правоохоронці викрили та повідомили про підозру учасникам злочинної групи за фактами вчинення розбійних нападів на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів та зґвалтування (ч. 1, 2, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 152 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратура.

    Органом досудового розслідування встановлено, що вказані чоловіки, пересуваючись на автомобілі, підшуковували біля нічних розважальних закладів громадян, що перебували у стані алкогольного сп’яніння.

    У подальшому зловмисники знайомилися з потерпілими та в ході спілкування з останніми непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарських препарат, який призводить до втрати свідомості. Надалі, користуючись безпорадним станом потерпілих, злочинці відбирали в них грошові кошти, мобільні телефони та інші цінні речі, а також направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі.

    Двох учасників злочинної групи затримали 14 серпня безпосередньо після вчинення чергового злочину.

    Затриманими виявилися громадяни Республіки Азербайджан, 24-х та 25 років.

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    У Києві затримано іноземців, що грабували і ґвалтували своїх жертв (фото)
    У Києві затримано іноземців, що грабували і ґвалтували своїх жертв (фото)
    У Києві затримано іноземців, що грабували і ґвалтували своїх жертв (фото)
    У Києві затримано іноземців, що грабували і ґвалтували своїх жертв (фото)

    На цей час зібрано докази про вчинення вказаними особами трьох розбійних нападів, а також зґвалтування одного з потерпілих. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить 267 тис. грн, $30 тис., 1605 євро.

    У затриманих у ході обшуків вилучено значну кількість речей, які можуть свідчити про вчинення ними аналогічних злочинів.

    Наразі обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

    Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, поблизу села Велика Димерка та хутора Зоря Броварського району двоє зловмисників напали на 67-річного киянина, нанесли йому ножові поранення, викрали майно та на його автомобілі Volkswagen Caddy зникли у невідомому напрямку. Скривавленого чоловіка поблизу автодороги виявили

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал іноземці пограбування злочин
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    У Києві затримано іноземців, що грабували і ґвалтували своїх жертв (фото)