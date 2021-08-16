Вдарили ножем та викрали авто: під Києвом скоєно напад на пасічника (фото, відео)

Правоохоронці оперативно розшукали лиходіїв

Поблизу села Велика Димерка та хутора Зоря Броварського району двоє зловмисників напали на 67-річного киянина, нанесли йому ножові поранення, викрали майно та на його автомобілі Volkswagen Caddy зникли у невідомому напрямку. Скривавленого чоловіка поблизу автодороги виявили оперативники Броварського районного управління поліції, які поверталися після виконання службового завдання. Правоохоронці надали пораненому чоловікові першу медичну допомогу та викликали швидку. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичного закладу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські встановили, що того дня 67-річний пасічник приїхав у поле, щоб забрати свої вулики. До нього підійшли двоє незнайомців та почали вимагати, аби чоловік віддав мобільний телефон та інше майно. Пасічник відмовився, тоді зловмисники почали його бити, завдали декілька ударів ножем, заволоділи майном і зникли у невідомому напрямку на автівці потерпілого.

На розшук викраденої автівки одразу були орієнтовані усі наряди поліції.

Розшукали лиходіїв та викрадене авто працівники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з оперативниками Броварського районного управління поліції.

Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися двоє місцевих жителів 23-х та 47-річного віку, які орендували будинок у районі.

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до скоєння аналогічних злочинів на території Київської області, в тому числі до вчинення крадіжок із дачних будинків.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Запобіжний захід обере суд. Слідство триває.