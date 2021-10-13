Представники «Нової Слобідки» активно комунікують з громадою щодо розбудови мікрорайону

«Містобудівні умови та обмеження були видані ТОВ «Нова Слобідка», вони є чинними та законними», ‒ адвокат Дюбенкова

ТОВ «Нова Слобідка» постійно веде діалог з місцевими мешканцями стосовно розбудови мікрорайону й неодноразово надавало усі документи та дозволи, що підтверджують законність забудови. Про це повідомляють журналісти телеканалу LIVE.

Натомість, як розповіли журналістам представники девелопера ТОВ «Нова Слобідка», мешканцям Микільської Слобідки вже не перший місяць дошкуляють барикади, сварки, сутички й хаос, які організовують псевдоактивісти, які стають на заваді зведенню сучасного житлового комплексу із розвиненою інфраструктурою. Проте, столична влада не дослухається до законних аргументів девелопера.

«Містобудівні умови та обмеження від 2012 року були видані ТОВ «Нова Слобідка», вони зареєстровані в реєстрі та є чинними та законними. Прошу звернути увагу, що це документ не забудовника ‒ це документ громадської організації, яка проводила власне дослідження та намагалася з'ясувати, чи дійсно видавались містобуди і які саме. Попри це, окремі чиновники Департаменту містобудування та архітектури наполягають на протилежному. І місцева влада дослухається до цього. Тож виникає цілком логічне припущення, що оточення мера Віталія Кличка дезінформує його у питанні зведення ЖК «Нова Слобідка», ‒ заявляє адвокат Наталія Дюбенкова.

Саме тому, на думку юристів, ані представники влади, ані окремі активісти не мають права перешкоджати законній забудові. До того ж, у своїх коментарях журналістам вони наголошують: дії псевдоактивістів, які постійно блокують вулицю, уже завдали компанії великих збитків, а місцевим жителям ‒ чималих незручностей.

«На сьогодні ті люди, які активно перешкоджають власнику користуватися своєю приватною власністю, встановлені, вони ідентифіковані, також встановлені їх транспортні засоби та водій. Встановлені їх керівники, які давали команди на підвезення відповідних блоків. Все це відповідним чином оформлено, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, порушено кримінальне провадження, воно зараз розслідується. Оцінюється збиток, що було нанесено, і це ‒ близько 30 мільйонів», ‒ розповів адвокат та правозахисник Євген Солодко.

Представники «Нової Слобідки» наголошують: свою діяльність ведуть виключно в рамках закону. І зараз разом із місцевими жителями готують великий спільний проєкт із розвитку навколишньої території. Зокрема, прибережної зони та зони здоров'я. Для того, аби окреслити пріоритетні напрямки, провели соцопитування серед жителів, зібрали понад 3000 підписів. А на благоустрій мікрорайону вже виділили 50 мільйонів гривень.