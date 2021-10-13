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    Під суд піде уродженець Донеччини, що розкурочував ліфти на Оболоні (фото)

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    Чоловіка затримали під час крадіжки&nbsp;ліфтової гальмівної котушки - Під суд піде уродженець Донеччини, що розкурочував ліфти на Оболоні (фото)
    Чоловіка затримали під час крадіжки ліфтової гальмівної котушки
    Фото: Нацполіція

    Найближчі шість років чоловік може провести за ґратами

    Столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо серійного крадія ліфтового обладнання на Оболоні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, у липні цього року під час відпрацювання території на Оболонському проспекті оперативники помітили підозрілого чоловіка, який вийшов із під’їзду багатоповерхівки з великою сумкою. Правоохоронці провели перевірку та виявили у сумці ліфтове обладнання.

    Співробітники поліції встановили, що 38-річний уродженець Донеччини раніше працював на підприємстві, яке обслуговувало ліфти, але звільнився. Чоловік розповів про те, що вирішив викрасти ліфтову гальмівну котушку для подальшого продажу.

    Правоохоронці довели причетність зловмисника до дванадцяти епізодів крадіжки ліфтового обладнання.

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    Під суд піде уродженець Донеччини, що розкурочував ліфти на Оболоні (фото)
    Під суд піде уродженець Донеччини, що розкурочував ліфти на Оболоні (фото)
    Фото: Нацполіція

    За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

    Досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом слідчий скерував до районного суду.

    Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

    До слова, у листопаді минулого року в одному із гіпермаркетів Святошинського району сталася трагедія: обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал злочин
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    Під суд піде уродженець Донеччини, що розкурочував ліфти на Оболоні (фото)