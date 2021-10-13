Прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві

Прихильники експрезидента тримали плакати Free Saakashvili та скандували «Волю Саакашвілі»

У середу, 13 жовтня, прихильники затриманого в Тбілісі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі влаштували акцію на підтримку політика під грузинським посольством у Києві. Як повідомляє «Суспільне», в акції взяли участь близько 100 осіб.

Активісти вимагали звільнення грузинського політика. Прихильники експрезидента тримали плакати Free Saakashvili та скандували «Волю Саакашвілі».

Координатор київської міської організації «Руху Нових сил» Андрій Подзега заявив, що учасники нададуть офіційне звернення партії грузинському уряду.

фото: suspilne

«Ми намагалися раніше передати звернення, але, прикриваючись ковід-обмеженнями, у нас його не прийняли та порекомендували вкинути до скриньки. Ми кинули це повідомлення у ящик, але на сьогодні у нас навіть немає підтвердження, що воно отримано. Вимоги – звільнити та припинити політичне переслідування Саакашвілі», – пояснив він.

За даними Telegram-каналу Pavlovsky News, будівля посольства була закрита, але мітингувальники вимагали, щоб до них хтось вийшов.

До слова, Віктор Ющенко звернувся до грузинського народу та згадав Саакашвілі (відео).

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері.

Тим часом кохана Саакашвілі розповіла, як Зеленський «витягує» його з в'язниці. Також нардепка Ясько розповіла про умови у в’язниці, в яких перебуває Михайло Саакашвілі.

Нагадаємо, адвокат експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі заявив, що політик налаштований дуже рішуче і не збирається припиняти голодування.

Днями стало відомо, що стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який оголосив голодування в тюрмі з 1 жовтня, погіршився.

До слова, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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