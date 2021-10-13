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    Киянин піде під суд за дев’ять пограбувань аптек

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    Грабіжника встановили за допомогою камер відеоспостереження - Киянин піде під суд за дев’ять пограбувань аптек
    Грабіжника встановили за допомогою камер відеоспостереження
    Фото: Нацполіція

    Поки фармацевт обслуговувала клієнтів, зловмисник викрадав із вітрини товар

    Під час інвентаризації співробітники мережі аптек виявили нестачу товару у трьох закладах на території Голосіївського району Києва. Працівники переглянули відео з камер спостереження та встановили, що протягом місяця товар викрадав один чоловік. Коли він знову завітав до аптеки, працівники викликали охорону та поліцейських. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці з’ясували, що зловмисник користувався тим, що працівниця відволікалася на клієнтів, і викрадав із полиць товар.

    «Вартість лікарських засобів становила від 500 грн до 4 тисяч гривень, які у подальшому він реалізовував. Зловмисником виявився раніше судимий за вчинення майнових злочинів 39-річний місцевий мешканець. Після проведення необхідних слідчих дій, аналізу відео з камер спостереження ми встановили, що правопорушник причетний до вчинення дев’яти крадіжок товару з трьох аптек. За погодженням із процесуальними керівниками ми повідомили киянину про підозру за частиною другою статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно)», – розповів т. в. о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Михайло Жушман.

    Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до районного суду для розгляду й обрання покарання.

    Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, нещодавно столичні поліцейські затримали двох чоловіків за крадіжку грошей з каси аптеки.

    На проспекті Відрадному в Солом’янському районі Києва чоловік напідпитку проник до відділення банку, розбивши скляні двері. Після цього він забрав зі столу комп’ютерну техніку та намагався втекти, однак його зупинили працівники охорони.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування аптека
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    Киянин піде під суд за дев’ять пограбувань аптек