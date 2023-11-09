Представників ОПЗЖ «майже усунуто» з керівних посад в Київраді

На загальне рішення голосів вистачило, проте коли дійшло до персонального складу комісій, то голосів забракло

Київрада проголосувала за те, щоб скинути з керівних посад представників забороненої «Опозиційної партії – За життя». Про це повідомила журналістка Ірина Федорів.

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Таке рішення підтримали 68 депутатів.

Зазначимо, що на загальне рішення голосів вистачило, проте коли дійшло до персонального складу комісій, то голосів забракло.

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«Слуги народу» зараз не голосують. Ксенія Семенова апелює до того, що тоді зникне комісія цифрової трансформації», – зазначила Федорів.

Нагадаємо, 2 листопада депутати Київради з фракції «Батьківщина» та «Єдність» заблокували ухвалення проєкту про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ.

Як відомо, представники ОПЗЖ не лише досі мають мандати, але й очолюють деякі комісії у столиці.

«На превеликий жаль, ці партії не тільки представлені у місцевих радах. Їхні представники, які були обрані від ОПЗЖ та інших заборонених партій, можуть очолювати комісії в місцевих радах. Зокрема в Київській міській раді представник ОПЗЖ очолює правоохоронну комісію, коли триває повномасштабна війна. Саме тому ми ініціювали декілька проєктів рішень, зокрема серед них такі проєкти як заборона представникам заборонених партій займати керівні посади, очолювати постійні комісії і входити до складу тимчасових комісій Київської міської ради», – пояснює нардепка від «ЄС» Вікторія Пташник.

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До слова, у Верховній Раді України зареєстрована постанова 8348 про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ.