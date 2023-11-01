«Євросолідарність» вимагає усунути депутатів від ОПЗЖ з Київради

Як наголошує лідерка «ЄС» у Київраді Марина Порошенко, під час війни жодних компромісів з проросійськими депутатами не може бути

Ірина Геращенко: Позбавлення повноважень депутатів проросійських партій – це виклик, який стосується національної безпеки України

Представники проросійських політичних сил, зокрема ОПЗЖ, які досі мають мандати рад різних рівнів, мають бути негайно відсторонені. Про це заявили депутатки від «Європейської Солідарності» на брифінгу.

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Як наголошує лідерка «ЄС» у Київраді Марина Порошенко, під час війни жодних компромісів з проросійськими депутатами не може бути. «Тому ми вимагаємо, щоб партії, які показали себе як проросійські, як колабораціоністи, пішли геть з української політичної сфери і щоб вони не впливали на життя українського суспільства. Фракція «Європейська Солідарність» у Київраді зареєструвала проєкти рішень, які вимагають позбавити всіх прав голосування, очолювання комісій, прийняття рішень та участі в закритих засіданнях рад, де є таємна інформація. Ми вимагаємо, щоб завтра на засіданні сесії Київської міської ради були негайно розглянуті і проголосовані ці проєкти рішень і щоб Київрада показала, що ми маємо політичну волю очистити свої ряди від колабораціоністів та проросійських партій», – говорить Марина Порошенко.

Як повідомила депутатка Київради від «ЄС» Вікторія Пташник, представники ОПЗЖ не лише досі мають мандати, але й очолюють деякі комісії у столиці. «На превеликий жаль, ці партії не тільки представлені у місцевих радах. Їхні представники, які були обрані від ОПЗЖ та інших заборонених партій, можуть очолювати комісії в місцевих радах. Зокрема в Київській міській раді представник ОПЗЖ очолює правоохоронну комісію, коли триває повномасштабна війна. Саме тому ми ініціювали декілька проєктів рішень, зокрема серед них такі проєкти як заборона представникам заборонених партій займати керівні посади, очолювати постійні комісії і входити до складу тимчасових комісій Київської міської ради», – пояснює Пташник.

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«Торік РНБО прийняла рішення, де заборонила перелік конкретних партій, визнала їх антиукраїнську діяльність, визнала те, що їхня діяльність загрожує державному суверенітету. Зокрема були названі «Опозиційна платформа «За життя», партія Шарія, інші партії. Представники заборонених проросійських партій, з абсолютно проросійською позицією, які свого часу не визнавали анексію Криму, які говорили, що на Донбасі у нас воюють українці з українцями, які просували все російське, які наразі намагаються боротися проти заборони церкви московського патріархату, досі є депутатами місцевих рад, і у Верховній Раді України також», – обурюється Вікторія Пташник.

Співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді Ірина Геращенко наголошує: позбавлення повноважень депутатів проросійських партій – це виклик, який стосується національної безпеки України. «Хочу нагадати, що сама Верховна Рада у цих питаннях пасе задніх і закриває очі на присутність «п’ятої колони» кремля, яка себе дуже вільно там почуває», – констатує народна депутатка.

«Два роки знадобилося, щоб Шуфрича зняти з посади голови комітету свободи слова, до останнього його партнери по голосуванню «Слуги народу» захищали. І зараз у нас представники ОПЗЖ залишаються на посадах заступників, секретарів комітетів, мають право створювати нові групи, їздять у міжнародні відрядження, в тому числі до наших партнерів, де обговорюється питання збройної підтримки, мають доступ до державної таємниці – це ненормально», – вважає Геращенко.

Вона також нагадала, що у Верховній Раді України зареєстрована постанова 8348 про відкликання з керівних посад представників ОПЗЖ. «Голова Верховної Ради і «Слуги» її не помічають. Постанова 7694 про дострокове припинення повноважень депутатів заборонених партій, не тільки у Верховній Раді, а ми говоримо і про місцеві ради. Так само її ніхто не помічає, у порядок денний її не виносять», – констатує Ірина Геращенко.

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За її словами, законопроєкт 8089 про встановлення юридичних наслідків для статусу народних депутатів і депутатів місцевих рад із врахуванням рішення суду щодо заборони політичних партій, так само не виноситься в порядок денний.