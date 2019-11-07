Київрада внесла зміни у бюджет столиці на 2019 рік



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За 10 місяців збільшено дохідну частину бюджету столиці на 1,8 млрд грн

Київська міська рада підтримала коригування головного фінансового документа столиці на 2019 рік.

За даними міськради, перевиконання бюджету за 10 місяців становить майже 1,8 млрд грн. Збільшилися надходження за рахунок податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств та єдиного податку.

У зв’язку з перевиконанням дохідної частини бюджету в 2019 році в мерії збільшили видаткову частину кошторису. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«За рахунок додаткових коштів запропоновано збільшити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів. Зокрема, районним адміністраціям на виплату заробітних плат освітянам та тренерам спортивних шкіл. Підвищення зарплати педагогічним працівникам, які працюють у сфері сім'ї та молоді. Крім цього додаткові видатк сумою у 100 млн грн спрямували Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на реконструкцію житлового господарства. Ще 205 млн грн – райдержадміністраціям на заходи у сфері ЖКГ», – зазначив директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік.

Окрім того, депутати скоригували програму економічного і соціального розвитку на 2019 рік. Додаткові асигнування становлять 1,028 млрд грн. Це кошти ДФРР, субвенція з державного бюджету та додаткові надходження до бюджету міста Києва.

Відтак, на капітальні вкладення депутати додатково спрямували 322 млн грн, ще майже 400 млн грн направили на капітальні ремонти.

«Цього року нам уже вдалося у майже 700 дворах відремонтувати асфальтове покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій, замінити 130 км трубопроводів та провести термомодернізацію 14 закладів охорони здоров’я. Окрім того, утеплені дитячі навчальні заклади на вул. Анни Ахматової, 14-В та просп. Оболонському, 32-А. Реконструйовано школу №42. До кінця 2019-го плануємо завершити відновлення дитсадка №652 у Дарницькому районі», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Також у рамках виконання програми економічного і соціального розвитку було закуплено 13 сучасних тролейбусів, оновлено 31 парк та сквер. Окрім того, 350 об’єктів отримали нове сучасне LED-освітлення.