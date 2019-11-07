Кличко закликав Київраду звернутися до Ради щодо фінансування столиці



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Мер Києва Віталій Кличко просить Київраду направити звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів

Поданий урядом проект Держбюджету на 2020 рік суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради направити звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади столиці. Про це він заявив на початку засідання Київради.

«В порядку невідкладності ми повинні розглянути та ухвалити проект рішення за поданням міського голови «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади міста Києва». Сьогодні, замість обіцяної децентралізації, територіальні громади отримують зменшення дохідних джерел місцевих бюджетів і централізацію в багатьох питаннях місцевого розвитку. Отримують тягар державних соціальних гарантій, що перекладаються на місцеві бюджети», - сказав Кличко.

Так, поданий урядом проект Держбюджету на 2020 рік суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування. Всупереч тому, що протягом останніх років значно збільшені повноваження та сфери відповідальності територіальних громад.

Передбачений у документі фінансовий ресурс - субвенції, дотації місцевим бюджетам - не дозволить органам місцевого самоврядування виконувати на належному рівні власні та делеговані повноваження. Унеможливить також надання належної якості послуг громадянам. Зокрема, це стосується сфер охорони здоров’я, освіти, соціального захисту.

Так, в проекті Держбюджету на 2020 рік:

не підтримано норму щодо зарахування частини акцизного податку на пальне до дохідної частини місцевих бюджетів;

не встановлено розмір освітньої субвенції на 2020 рік в обсязі 105 млрд грн, що врахує підвищення заробітної плати педагогічним працівникам. А також - компенсацію з держбюджету в розмірі 14,6 млрд грн на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

не спрямовано і 20% коштів дорожньої субвенції до бюджетів міста Києва, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад;

не забезпечено оплату з Державного бюджету гарантованих державою пільг, зокрема, пільг на проїзд та послуги зв'язку.

Також, підкреслив Кличко, не вирішене питання перерахування коштів субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, передбаченої у Держбюджеті на 2019 рік, та перехідних залишків з 2018 року.

«Тому Київрада має направити звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади столиці. Це треба зробити невідкладно! Бо ухвалювати Держбюджет, що фактично обезкровить місцеве самоврядування і розвиток міст, парламент збирається 13 листопада», - додав він.

За словами Кличка, аналогічні звернення до парламенту та уряду цими днями ухвалюють міські ради в багатьох містах України.

«Ми повинні відстояти право столиці, право міст і селищ України розвиватися і забезпечувати комфорт і безпеку мешканців. Адже треба оновлювати інфраструктуру, будувати школи та садки, ремонтувати дороги, забезпечувати соціальні гарантії та стандарти!» - підкреслив мер Києва.