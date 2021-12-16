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    При Київраді буде створено молодіжну раду

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    Київрада залучатиме молодь до формування міської політики - При Київраді буде створено молодіжну раду
    Київрада залучатиме молодь до формування міської політики
    фото: Київрада

    Активізується участь молоді у діяльності органів місцевого самоврядування

    При Київській міській раді буде створено консультативно-дорадчий молодіжний орган з метою залучення молоді до формування міської політики. Таке рішення було ухвалено 16 грудня на пленарному засіданні Київради. Рішення підтримали 92 депутати.

    За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, необхідно підвищувати залучення молоді у процеси формування міської політики та роботи органів місцевого самоврядування, адже це є важливим елементом демократії та народовладдя.

    «Необхідно активізувати участь молоді у діяльності органів місцевого самоврядування та враховувати їх думку у прийнятті рішень, які стосуються молодіжної політики. Створення консультативно-дорадчого органу при Київській міській раді дозволить реалізувати інституалізований інструмент впливу та забезпечить реалізацію ініціатив молодих киян. Також дуже важливо надати можливість розвивати практичні навички та отримати досвід співпраці з місцевою владою. Ми маємо розвивати молодіжну політику на місцевому рівні, впроваджувати цільові програми та розширювати можливості нового покоління», – наголосив Володимир Бондаренко.

    Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук, молодіжна рада створюється на основі закону України «Про основні засади молодіжної політики».

    «Потрібно сприяти інтеграції дітей та молоді в суспільні процеси та разом з ними розробляти дієві інструменти розвитку сучасної європейської столиці. Важливо об'єднати молодих людей, які мають спільні інтереси та бажають реалізовувати проєкти та ініціативи, які вкрай важливі для становлення молодіжної політики у Києві. Потрібно залучити талановитих та здібних людей до активної участі у житті територіальної громади», – додав Васильчук.

    Як повідомлялося, 16 грудня депутати Київської міської ради затвердили фінансову угоду між столицею та Європейським інвестиційним банком на закупівлю нових тролейбусів і вагонів метро за рахунок зовнішнього кредитного запозичення.

    Теги: Київ Київрада депутат самоврядування
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    При Київраді буде створено молодіжну раду