При Київраді буде створено молодіжну раду

Активізується участь молоді у діяльності органів місцевого самоврядування

При Київській міській раді буде створено консультативно-дорадчий молодіжний орган з метою залучення молоді до формування міської політики. Таке рішення було ухвалено 16 грудня на пленарному засіданні Київради. Рішення підтримали 92 депутати.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, необхідно підвищувати залучення молоді у процеси формування міської політики та роботи органів місцевого самоврядування, адже це є важливим елементом демократії та народовладдя.

«Необхідно активізувати участь молоді у діяльності органів місцевого самоврядування та враховувати їх думку у прийнятті рішень, які стосуються молодіжної політики. Створення консультативно-дорадчого органу при Київській міській раді дозволить реалізувати інституалізований інструмент впливу та забезпечить реалізацію ініціатив молодих киян. Також дуже важливо надати можливість розвивати практичні навички та отримати досвід співпраці з місцевою владою. Ми маємо розвивати молодіжну політику на місцевому рівні, впроваджувати цільові програми та розширювати можливості нового покоління», – наголосив Володимир Бондаренко.

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук, молодіжна рада створюється на основі закону України «Про основні засади молодіжної політики».

«Потрібно сприяти інтеграції дітей та молоді в суспільні процеси та разом з ними розробляти дієві інструменти розвитку сучасної європейської столиці. Важливо об'єднати молодих людей, які мають спільні інтереси та бажають реалізовувати проєкти та ініціативи, які вкрай важливі для становлення молодіжної політики у Києві. Потрібно залучити талановитих та здібних людей до активної участі у житті територіальної громади», – додав Васильчук.

Як повідомлялося, 16 грудня депутати Київської міської ради затвердили фінансову угоду між столицею та Європейським інвестиційним банком на закупівлю нових тролейбусів і вагонів метро за рахунок зовнішнього кредитного запозичення.