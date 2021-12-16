Вифлеємський вогонь миру прибув до Київради (фото)

Віталій Кличко побажав, щоб Вифлеємський вогонь надихав усіх на мудрі рішення

Представники національної скаутської організації «Пласт» принесли до Київради благодатний Вифлеємський вогонь та вручили його меру столиці Віталію Кличку. Про це повідомляє пресслужба Київради

«Традиційно в кінці року нам у сесійній залі Київради передають Вифлеємський вогонь – як символ добра, що завжди перемагає. Як символ, що надає наснаги і сил на добрі справи, які ми робимо на користь нашого міста. Нехай Вифлеємський вогонь надихає всіх нас на мудрі рішення та дарує Різдвяну радість», – сказав Віталій Кличко та подякував пластунам.

«Традиція Вифлеємського вогню з’явилася 35 років тому в Австрії. Її придумали австрійські скаути, щоб нагадати суспільству істинну суть Різдва. Про час, коли необхідно подумати про тих, хто потребує нашої допомоги. Особливо про тих, хто не святкуватиме Різдво разом зі своєю родиною через хворобу, життєві обставини або захищаючи нашу країну на фронті. Вогонь миру – це символ злагоди, спокою, любові до людей та світу. Символ порозуміння в суспільстві. І ми сподіваємось, що цей вогник, який ми сьогодні принесли, допоможе вам віднайти мир в серці, мир у залі. І допоможе разом діяти на благо нашої громади і на благо України», – сказала з трибуни Київради представниця «Пласту».

Вифлеємський вогонь миру в неділю, 12 грудня, прибув до України з Австрії.

Поширення Вифлеємського вогню – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти – передають іншим скаутським осередкам у різних країнах світу.