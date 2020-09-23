Прикордонники під аплодисменти вивели з літака пару, яка відмовлялась одягати маски



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У літаку рейсу Київ – Анталія стався інцидент Фото ілюстративне

Пасажирів-порушників зняли з рейсу

У столичному аеропорту прикордонники вивели з літака двох пасажирів рейсу Київ – Анталія, які відмовилися одягти захисні маски і по-хамськи розмовляли з іншими пасажирами та бортпровідниками.

Про це повідомила одна з пасажирок рейсу, начальник управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікацій НБУ Леся Войтицька на своїй сторінці у Facebook.

«Діалог не дуже вдало скінчився для подружжя, яке не притримувалося маскового режиму та елементарних правил етикету. Через півгодини прикордонники вивели їх під аплодисменти пасажирів із літака. Ще півгодини в багажному відділенні копирсалися, щоб знайти їх валізи. Година затримки рейсу», - написала вона.

Не виключено, що пасажирам-порушникам доведеться заплатити штраф.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив, що українці вже втомились від карантину.

До слова, нещодавно у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» стався інцидент: жінка вилізла на крило літака МАУ, що прибув до Києва з Анталії (Туреччина). Авіакомпанія МАУ внесла жінку до «чорного списку» пасажирів.