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    Політика

    Зеленський розповів президенту Азербайджану, що українці втомились від карантину

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    <p>Зеленський та Алієв обговорили ситуацію та заходи, яких вживають в Україні та Азербайджані для боротьби з коронавірусом</p> - Зеленський розповів президенту Азербайджану, що українці втомились від карантину

    Зеленський та Алієв обговорили ситуацію та заходи, яких вживають в Україні та Азербайджані для боротьби з коронавірусом

    Президент зазначив, що в Україні – низька летальність серед хворих на Covid-19 порівняно з іншими країнами

    Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні низька смертність від Covid-19, але люди втомились від карантину.

    Про це він сказав під час розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зазначається, що лідери країн обговорили ситуацію та заходи, яких вживають в Україні та Азербайджані для боротьби з коронавірусом.

    «Зеленський зазначив, що в Україні – низька летальність серед хворих на Covid-19 порівняно з іншими країнами. Водночас він зауважив, що громадяни вже втомилися від карантинних обмежень», – йдеться у повідомленні.

    Президенти сподіваються на швидше створення вакцини та домовилися координувати зусилля країн щодо протидії поширенню коронавірусу.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли  – 59 (26).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      181237
    • Хворіють
      97694
    • Одужали
      79901
    • Померли
      3642

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

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