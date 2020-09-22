Зеленський розповів президенту Азербайджану, що українці втомились від карантину
Зеленський та Алієв обговорили ситуацію та заходи, яких вживають в Україні та Азербайджані для боротьби з коронавірусом
Президент зазначив, що в Україні – низька летальність серед хворих на Covid-19 порівняно з іншими країнами
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні низька смертність від Covid-19, але люди втомились від карантину.
Про це він сказав під час розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що лідери країн обговорили ситуацію та заходи, яких вживають в Україні та Азербайджані для боротьби з коронавірусом.
«Зеленський зазначив, що в Україні – низька летальність серед хворих на Covid-19 порівняно з іншими країнами. Водночас він зауважив, що громадяни вже втомилися від карантинних обмежень», – йдеться у повідомленні.
Президенти сподіваються на швидше створення вакцини та домовилися координувати зусилля країн щодо протидії поширенню коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26).
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Всього181237
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Хворіють97694
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Одужали79901
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Померли3642
Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.