У «Борисполі» пасажирка вилізла на крило літака. МАУ відреагувало на інцидент (відео)



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Жінка ходила на крилі літака МАУ Фото: скріншот відео

Жінка вибралась на крило через аварійний вихід літака

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» жінка вилізла на крило літака МАУ, що прибув до Києва з Анталії (Туреччина).

Відповідне відео оприлюднили у соцмережі.

Одна з пасажирок лайнера вибралася через аварійний вихід на крило літака і ходила там. У ситуацію втрутилися екіпаж літака і співробітники аеропорту.

Свідки, які летіли цим рейсом, кажуть що жінка була твереза, але дивакувата. Вона подорожувала з чоловіком і двома доньками.

Авіакомпанія МАУ вже відреагувала на цей інцидент. Жінку внесли до «чорного списку» пасажирів. «До нього було внесено пасажирку рейсу PS6212 Анталія-Київ, яка після зупинки літака біля гейту №11 терміналу D несанкціоновано відчинила аварійний вихід літака та вийшла на його крило. Пасажирка летіла чартерним рейсом з відпочинку із чоловіком та дітьми. Командир повіряного судна одразу викликав представників підрозділів авіаційної безпеки, прикордонної служби, поліції та медпункту аеропорту «Бориспіль», як цього вимагають відповідні інструкції. За фактом грубого порушення правил авіаційної безпеки та поводження на борту пасажирку внесено до чорного списку», - розповіли в МАУ.

Представники поліції та лікарі намагалися уточнити причини такого вчинку у пасажирки, проте адекватної відповіді не отримали. Встановлено також, що пасажирка не перебувала під впливом алкогольних та/або наркотичних речовин.

В подальшому МАУ відмовлятиме даній особі у перельотах в межах всієї мережі маршрутів.