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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» відновила посадку пасажирів у двох містах «червоної» зони

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    Зміни набули чинності з 22 вересня - «Укрзалізниця» відновила посадку пасажирів у двох містах «червоної» зони
    Зміни набули чинності з 22 вересня

    Придбати квитки тепер можна на станціях Ніжин і Носівка

    З 22 вересня «Укрзалізниця» відновила посадку пасажирів на станціях Ніжин і Носівка, які знаходяться у «червоній» зоні карантину.

    Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниця».

    Тож, відтепер пасажири зможуть придбати квитки із зазначених станцій на поїзди сполученням:

    • №45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;
    • №774 / 773 Київ - Шостка;
    • №779 / 780 Суми - Київ, Вінниця;
    • №786 / 785 Київ - Шостка;

    Наголошується, що рішення про відновлення посадки пасажирів пов'язано з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» у зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у деяких містах із 21 вересня відновила продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де раніше він був тимчасово зупинений.

    До слова, «Укрзалізниця» запускає швидкісний потяг до Харкова.

    Суми Київ Укрзалізниця Вінниця потяг Ужгород карантин
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