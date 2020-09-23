«Укрзалізниця» відновила посадку пасажирів у двох містах «червоної» зони
Придбати квитки тепер можна на станціях Ніжин і Носівка
З 22 вересня «Укрзалізниця» відновила посадку пасажирів на станціях Ніжин і Носівка, які знаходяться у «червоній» зоні карантину.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниця».
Тож, відтепер пасажири зможуть придбати квитки із зазначених станцій на поїзди сполученням:
- №45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;
- №774 / 773 Київ - Шостка;
- №779 / 780 Суми - Київ, Вінниця;
- №786 / 785 Київ - Шостка;
Наголошується, що рішення про відновлення посадки пасажирів пов'язано з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» у зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у деяких містах із 21 вересня відновила продаж квитків на низку поїздів зі станцій, де раніше він був тимчасово зупинений.
До слова, «Укрзалізниця» запускає швидкісний потяг до Харкова.