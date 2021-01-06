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    Природно-заповідний фонд Київщини збільшився майже на пів тисячі гектарів

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    Природно-заповідний фонд Київщини складає 344,9 тис. га - Природно-заповідний фонд Київщини збільшився майже на пів тисячі гектарів
    Природно-заповідний фонд Київщини складає 344,9 тис. га
    Фото з відкритих джерел

    На Київщині налічується 238 територій та об’єктів природно-заповідного фонду

    У 2020 році природно-заповідний фонд Київщини збільшився на 10 нових територій і об’єктів на загальну площу понад 419 га.

    Про це повідомляє департамент екології Київської облдержадміністрації за результатами роботи в 2020 році, інформує пресслужба ОДА.

    Відтак об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення оголосили:

    • ландшафтні заказники «Грабовий ліс»,
    • «Андріївський»,
    • «Гора Педина»,
    • гідрологічнний заказник «Озеро Осокорі»,
    • «Озеро Перевал»;
    • заповідне урочище «Коблицький ліс»;
    • парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Зелена брама»;
    • ботанічні пам’ятки природи «Урочище «Плиски»,
    • «Осика-цариця»,
    • «400-річний дуб»,
    • «Дуб-оберіг».

    Важливо зазначити, що на Київщині налічується 238 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 344,9 тис. га, що складає 10,41% від адміністративної площі області.

    Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до Світової бази природоохоронних територій (WDPA).

    Теги: Київщина ліс Заповідники природа
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