Природно-заповідний фонд Київщини збільшився майже на пів тисячі гектарів

На Київщині налічується 238 територій та об’єктів природно-заповідного фонду

У 2020 році природно-заповідний фонд Київщини збільшився на 10 нових територій і об’єктів на загальну площу понад 419 га.

Про це повідомляє департамент екології Київської облдержадміністрації за результатами роботи в 2020 році, інформує пресслужба ОДА.

Відтак об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення оголосили:

ландшафтні заказники «Грабовий ліс»,

«Андріївський»,

«Гора Педина»,

гідрологічнний заказник «Озеро Осокорі»,

«Озеро Перевал»;

заповідне урочище «Коблицький ліс»;

парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Зелена брама»;

ботанічні пам’ятки природи «Урочище «Плиски»,

«Осика-цариця»,

«400-річний дуб»,

«Дуб-оберіг».

Важливо зазначити, що на Київщині налічується 238 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 344,9 тис. га, що складає 10,41% від адміністративної площі області.

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до Світової бази природоохоронних територій (WDPA).