Природно-заповідний фонд Київщини збільшився майже на пів тисячі гектарів
На Київщині налічується 238 територій та об’єктів природно-заповідного фонду
У 2020 році природно-заповідний фонд Київщини збільшився на 10 нових територій і об’єктів на загальну площу понад 419 га.
Про це повідомляє департамент екології Київської облдержадміністрації за результатами роботи в 2020 році, інформує пресслужба ОДА.
Відтак об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення оголосили:
- ландшафтні заказники «Грабовий ліс»,
- «Андріївський»,
- «Гора Педина»,
- гідрологічнний заказник «Озеро Осокорі»,
- «Озеро Перевал»;
- заповідне урочище «Коблицький ліс»;
- парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Зелена брама»;
- ботанічні пам’ятки природи «Урочище «Плиски»,
- «Осика-цариця»,
- «400-річний дуб»,
- «Дуб-оберіг».
Важливо зазначити, що на Київщині налічується 238 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 344,9 тис. га, що складає 10,41% від адміністративної площі області.
Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до Світової бази природоохоронних територій (WDPA).