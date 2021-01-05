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    Події в Україні

    Фотографу-любителю вдалося зробити унікальні кадри рідкісних тварин у Карпатах

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    <p>Фотограф під час мандрівки у природний заповідник Горгани зустрівся із сім&rsquo;єю рисей &ndash; мамою і дитинчам</p> - Фотографу-любителю вдалося зробити унікальні кадри рідкісних тварин у Карпатах

    Фотограф під час мандрівки у природний заповідник Горгани зустрівся із сім’єю рисей – мамою і дитинчам

    Фото: Мирон Марецький

    Рись настільки рідкісна, малочисельна та обережна тварина, що такий фототрофей здобути мало кому вдається

    Фотограф-любитель Мирон Марецький під час мандрівки у Карпатах зустрівся із сім’єю рисей – мамою і дитинчам. Чоловікові вдалося їх сфотографувати.

    «Мирон дуже довго полював за цією твариною. Спеціалісти роками ходять Карпатами, щоб зробити хоча б один знімок. Йому вдалося сфотографувати сім'ю. Це мама з дитинчам. Очевидно, природний заповідник Горгани забезпечив спокій цій родині. Керівництво забезпечило порядок і відсутність браконьєрів. Тому ця сімейка почуває себе спокійно там», – розповів «Суспільному» заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко.

    Світлини вразили всю природоохоронну спільноту та небайдужих громадян. За словами Володимира Бучка, ця тварина – на межі вимирання:

    «В природі рись тримається там, де «когута не чути» – далеко від населених пунктів, у високогір'ї. Вона занесена до Червоної книги України, до міжнародного природоохороного переліку, до Віденської конвенції».

    Рись настільки рідкісна, малочисельна та обережна тварина, що такий фототрофей здобути мало кому вдається. Це унікальний випадок і, звичайно, удача. Такі знімки трапляються раз на 100 років, вважає Володимир Бучко.

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    Фотографу-любителю вдалося зробити унікальні кадри рідкісних тварин у Карпатах
    Фотографу-любителю вдалося зробити унікальні кадри рідкісних тварин у Карпатах
    Фотографу-любителю вдалося зробити унікальні кадри рідкісних тварин у Карпатах
    Фотографу-любителю вдалося зробити унікальні кадри рідкісних тварин у Карпатах
    Фотографу-любителю вдалося зробити унікальні кадри рідкісних тварин у Карпатах

    За його словами, Мирон Марецький не є професійним зоологом чи біологом. Але є аматором – дуже любить природу і любить фотографувати. На його світлинах є величезна кількість рідкісних птахів. Багато ходить в гори фотографувати саме тварин. Світлини рисей – це найбажаніший фототрофей.

    «Тварини не втекли одразу. Він зробив п'ять унікальних кадрів. Це пощастило однозначно. Це мама з дитинчам. Але вже у лютому дитя триматиметься осторонь. Бо самка буде чекати на самця. У лютому-березні у них проходить спарювання. Дитинча буде ходити збоку. Рись веде одинокий спосіб життя. Але зараз вони – мама і дитинча - тримаються разом», – розповідає Володимир Бучко.

    До слова, у Карпатах налічують всього 350–400 рисей.

    Зазначимо, 4 січня у Карпатах почався лавинонебезпечний сезон.

    Теги: фотограф тварини Карпати (гори) Заповідники
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