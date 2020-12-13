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    Чорнобильський заповідник внесли в перелік природоохоронних зон світу

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    <p>Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник<span><o:p></o:p></span></p> - Чорнобильський заповідник внесли в перелік природоохоронних зон світу

    Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

    У грудневому оновленні Світової бази український біосферний заповідник додали до переліку природоохоронних територій

    Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до Світової бази природоохоронних територій (WDPA).

    Про це повідомили на сайті заповідника.

    У грудневому оновленні Світової бази український біосферний заповідник додали до переліку природоохоронних територій.

    «Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу – надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України. Адже вона наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов’язань, взятих нею у сфері охорони довкілля», – йдеться у заяві.

    Окрім того, як зазначають у заповіднику, багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, як-от підприємства та уряди у різних секторах, зокрема у гірничодобувній, нафтогазовій та фінансовій галузях. Відтепер WDPA надаватиме інформацію і про Чорнобильський заповідник.

    Як відомо, Світова база даних про заповідні/природоохоронні території – найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території. Це спільний проєкт Програми ООН з охорони навколишнього середовища та Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), яким керує Всесвітній центр моніторингу заповідання природоохоронної програми ООН у співпраці з урядами, неурядовими організаціями та науковими установами.

    До слова, у грудні президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

    Як відомо, зона відчуження відкрита для відвідування, але на Чорнобильській АЕС діють певні обмеження.

    За 10 місяців 2020 року Чорнобильську зону відвідало 31720 осіб.

    Теги: екологія ЧАЕС Чорнобильська зона Заповідники природа
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