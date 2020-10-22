Приватна компанія хоче забрати частину території ВДНГ



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Компанія «Віді-Мистецтво» володіє нежитловим будинком на території Експоцентру і хоче перегородити дорогу

За допомогою суду приватна компанія здійснила рейдерське захоплення території Експоцентру

На частині території ВДНГ може з'явитися великий паркан, а дорога з Голосіївського проспекту буде перекрита. Усе через незаконні дії компанії «Віді-Мистецтво», що намагається через суд привласнити земельну ділянку Експоцентру.

ВДНГ відстоює в суді право користуватися як своїм основним транспортним в'їздом на територію, так і ключовою автомобільною артерією ВДНГ – внутрішньою господарською дорогою.

Розгляд скарги запланований на 4 листопада в Північному апеляційному господарському суді.

Як повідомляє 24 канал, компанія «Віді-Мистецтво» володіє нежитловим будинком на території Експоцентру. Вже декілька разів ця фірма зверталася до ВДНГ з пропозицією укласти договір так званого «особистого земельного сервітуту», щоб «Віді-Мистецтво» мало змогу контролювати та керувати спорудою. Втім, запропонований договір є незаконним і не відповідає самій суті формату сервітуту.

Юридично це документ, що дозволяє проходити та проїжджати через чужу земельну ділянку, а також користуватися лініями електропередачі, зв'язку, трубопроводами, тощо. Водночас «Віді-Мистецтво» за допомогою договору хоче фактично забрати з володіння ВДНГ територію площею понад 1 га. Це є незаконним кроком, що порушує права та інтереси державного Експоцентру.

Укладання цього документа унеможливлює проведення масових заходів, адже на цій території сьогодні розміщуються експозиції виставок та локації фестивалів. Крім того, ВДНГ та його відвідувачі (приблизно 4,5 мільйони людей на рік) не зможуть користуватися дорогою від заїзду з Голосіївського проспекту, яка є шляхом до абсолютно всіх павільйонів, будівель та споруд Експоцентру. Саме цю дорогу хоче забрати «Віді-Мистецтво» та використовувати її виключно для власних цілей.

Попри абсурдність та очевидну незаконність власних намірів, компанія «Віді-Мистецтво» звернулася до суду. 6 серпня 2020 року Господарський суд міста Києва вирішив, що договір про сервітут вже є укладеним, а згода ВДНГ не потрібна. Іншими словами, за допомогою судової системи приватна компанія здійснила рейдерське захоплення території Експоцентру.

Саме тому керівництво Експоцентру звернулося до Північного апеляційного господарського суду, щоб скасувати це рішення.