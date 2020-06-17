Справа на 48 млн грн: поліція затримала колишнього ліквідатора «Київського радіозаводу»



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Арбітражний керуючий перебував у розшуку

Слідчим відділом Оболонського управління поліції в Києві затримано колишнього ліквідатора державного підприємства «ВО «Київський радіозавод», який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у незаконному продажу майна підприємства та завданні збитків державі на суму понад 48,3 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2016 року арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором ДП «ВО «Київський радіозавод», здійснив незаконний продаж 14 об’єктів нерухомого майна (нежитлових будівель та приміщень), які належали вказаному держпідприємству, за ціною, заниженою у 5, а подекуди у 10 разів, завдавши збитки державі на суму понад 45,6 млн гривень. Частину коштів, отриманих від реалізації нерухомості у сумі 2,7 млн гривень, ліквідатор перевів на рахунки афільованих з ним приватних підприємств», - розповіли в прокуратурі.

Після повідомлення про підозру колишній ліквідатор радіозаводу почав переховуватися від правоохоронних органів, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.

15 червня за результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного та затримати його на території Київської області.

У вівторок, 16 червня, Оболонський районний суд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зважаючи на те, що прокурор у суді просив взяти чоловіка під варту, зазначене рішення буде оскаржено.

Крім того, наразі у судовому порядку вирішується питання про визнання недійсними результатів публічних торгів та договорів купівлі-продажу приміщень «Київського радіозаводу» з метою повернення їх у державну власність.

На майно, яке незаконно реалізовано ліквідатором, накладено арешт.

Як повідомлялося, Київською прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора товариства за підозрою у протиправному захопленні майна ПАТ «Київський радіозавод» та легалізації злочинно набутих доходів.