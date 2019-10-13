У Києві із вікна четвертого поверху Інституту серця вистрибнув молодий пацієнт
Пацієнт Київського інституту серця вистрибнув з вікна
Фото: kiev.informator.ua
Постраждалого з численними травмами госпіталізували
У Києві в суботу, 12 жовтня, у відділенні Інституту серця, який знаходиться за адресою вулиця Братиславська, 5а, вистрибнув 26-річний хлопець.
Про це повідомляє Інформатор.
Як розповіло джерело в правоохоронних органах, про те, що трапилося, заявив завідувач відділення.
«26-річний пацієнт вистрибнув з вікна четвертого поверху. Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо», - наголошується в повідомленні.
На щастя, молодий чоловік залишився живий. Із численними травмами його госпіталізували до лікарні.
Деталі інциденту з'ясовуються.