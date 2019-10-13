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    У Києві із вікна четвертого поверху Інституту серця вистрибнув молодий пацієнт

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    Пацієнт Київського інституту серця вистрибнув з вікна - У Києві із вікна четвертого поверху Інституту серця вистрибнув молодий пацієнт
    Пацієнт Київського інституту серця вистрибнув з вікна
    Фото: kiev.informator.ua

    Постраждалого з численними травмами госпіталізували

    У Києві в суботу, 12 жовтня, у відділенні Інституту серця, який знаходиться за адресою вулиця Братиславська, 5а, вистрибнув 26-річний хлопець.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіло джерело в правоохоронних органах, про те, що трапилося, заявив завідувач відділення.

    «26-річний пацієнт вистрибнув з вікна четвертого поверху. Що саме стало причиною такого вчинку - невідомо», - наголошується в повідомленні.

    На щастя, молодий чоловік залишився живий. Із численними травмами його госпіталізували до лікарні.

    Деталі інциденту з'ясовуються.

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