У Київському районі після ремонту відкрили сучасне діагностичне відділення



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Після ремонту відкрито сучасне діагностичне відділення Центру первинної медико-санітарної допомоги №4

У Київському районі Одеси провели ремонт амбулаторно-діагностичного відділення і денного стаціонару Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 на вул. Левітана, 62.

Цього року за кошти, отримані від Національної служби здоров'я України на підставі підписаних з пацієнтами декларацій, були проведені ремонтні роботи в діагностичному відділенні та денному стаціонарі на загальну суму близько 1 млн гривень. Закуплено кондиціонери, водонагрівач, сучасні медичні меблі і біохімічний аналізатор для лабораторії загальною вартістю 600 тис. гривень.

Крім того, за кошти міського бюджету придбано функціональні ліжка для денного стаціонару, процедурні крісла, дерматоскопи, спірографи та інше медичне обладнання на суму 306 тис. гривень. Також за рахунок муніципального бюджету встановлена сучасна пожежна сигналізація, придбано лабораторне та комп'ютерне обладнання.

У діагностичному відділенні ЦПМСП №4 створені комфортні умови для надання пацієнтам кваліфікованої медичної допомоги. Працюють кабінет функціональної діагностики, кабінет масажу, процедурний кабінет, а також пункт забору біологічних матеріалів і сучасна лабораторія, оснащена всім необхідним обладнанням для проведення аналізів, що входять до гарантованого пакету медичних послуг на первинному рівні.

Впровадження реформи охорони здоров'я в Одесі дозволяє ефективно використовувати ресурси НСЗУ та міської влади для забезпечення гідних умов надання медичної допомоги населенню та роботи медичних працівників.

Сьогодні лікарі ЦПМСП №4 уклали з населенням близько 60 тисяч декларацій, і в міру підписання нових декларацій фінансування буде зростати, що дасть можливість продовжити поліпшення якості медичної допомоги.

Раніше з використанням коштів, отриманих від Нацслужби здоров'я, у ЦПМСП №4 були відремонтовані дві сімейні амбулаторії.