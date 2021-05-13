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    Проїзд по 25 грн. Транспортники вийшли з вимогами під київську мерію (фото)

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    У метрополітені і &laquo;Київпастрансі&raquo; вважають, що підвищення тарифів зможе покращити їх фінансовий стан - Проїзд по 25 грн. Транспортники вийшли з вимогами під київську мерію (фото)
    У метрополітені і «Київпастрансі» вважають, що підвищення тарифів зможе покращити їх фінансовий стан
    Фото: РБК-Україна

    Транспортники вимагають від Київради ухвалити рішення про підвищення тарифів на проїзд

    Сьогодні, 13 травня, біля будівлі Київської міської ради триває акція протесту профспілок транспортників. Працівники метрополітену та «Київпастрансу» вимагають від депутатів ухвалити рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до економічно обґрунтованого рівня. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Учасники мітингу тримають плакати із написами «Наведіть порядок у цінах на проїзд», «Чесні тарифи – безпечний проїзд», «Врятуйте транспортну систему», «Краще стояти, ніж так їздити» тощо.

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    Проїзд по 25 грн. Транспортники вийшли з вимогами під київську мерію (фото)
    Проїзд по 25 грн. Транспортники вийшли з вимогами під київську мерію (фото)
    Проїзд по 25 грн. Транспортники вийшли з вимогами під київську мерію (фото)

    Детально свої вимоги працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» виклали у зверненнях, яке оприлюднили у Facebook.

    Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

    За розрахунками КП «Київпастранс» планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн, міською електричкою – 71,72 грн. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн – на проїзд міською електричкою.

    Транспортники зазначають, що існуючі тарифи 8 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємств.

    В обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів - єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення.

    Теги: Київ Київрада тарифи метро протести у Києві Київпастранс
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