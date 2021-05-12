Дефібрилятори в київському метро розмістили у вільному для пасажирів доступі

Дефібрилятори є на 52 станціях підземки

Дефбрилятори знаходяться на платформах та в касових залах

На 52 станціях київського метро у пасажирських зонах розміщено автоматичні дефібрилятори. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

33 одиниці обладнання, що знаходилися в касах підземки, переміщено на платформи та в касові зали для вільного доступу пасажирів. Місця монтажу обговорювали з Всеукраїнською радою реанімації.

Нагадаємо, що у 2020 році Київський міський центр громадського здоров’я закупив 52 одиниці обладнання (по одному для кожної станції) та передав на баланс метро.

Також нагадаємо, що підземка проводить процедуру закупівлі послуг із навчання працівників надання домедичної допомоги пасажирам.

Нагадаємо, на початку березня у Києві на 19 станціях метро встановили дефібрилятори у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету «РеаніМетро».

У березні завдяки встановленому на станції «Палац Спорту» дефібрилятору вдалося врятувати життя одному із пасажирів.

У квітні досвідчені інструктори-медики навчили правоохоронців управління поліції у столичному метрополітені рятувати життя людини та надавати кваліфіковану допомогу.