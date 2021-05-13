Столичні транспортники вимагають у влади грошей і підвищення тарифів

Метрополітен очікує у 2021 року збиток у 3,421 млрд грн

Київський метрополітен» і «Київпастранс» скаржаться на скрутний фінансовий стан

Колективи комунальних підприємств «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до Київської міської ради та міського голови Віталія Кличка з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств, оскільки пандемія серйозно вплинула на їхню роботу і фінансовий стан за останні два роки. Звернення оприлюднили пресслужби метрополітену і «Київпастрансу».

«Ситуація потребує негайного розгляду задля безперебійного перевезення пасажирів та виплати заробітної плати колективам», – зазначається в документі.

Транспортники нагадали, що основним джерелом доходів підприємств для стабільної безперебійної роботи та виплати зарплати є оплата проїзду пасажирами. А наразі спостерігається падіння та нестабільність пасажиропотоку. За чотири місяці 2021 року пасажиропотік метрополітену склав 85 млн пасажирів, запланований пасажиропотік у 2021 році очікується у 295,4 млн, в той час як у 2019 році він склав 495,3 млн пасажирів.

І метрополітен, і «Київпастранс» вважають існуючий тариф на проїзд у 8 грн необґрунтованим. За розрахунками метрополітену, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення пасажира складає 20,04 грн. За розрахунками «Київпастрансу», така вартість складає в авто- та електротранспорті 20,5 грн, а в міській електричці – 71,72 грн.

У ситуації, що склалася, столичні транспортники бачать два шляхи розв’язання: підтримка підприємств коштами міського бюджету або перегляд тарифу на перевезення пасажирів.

«Підприємства сподіваються на конструктивну позицію міста!» – зазначається у зверненні.

Раніше повідомлялося, що Київський метрополітен планує за два місяці перевести офісних працівників на чотириденний робочий тиждень через брак коштів на зарплату.