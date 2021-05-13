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    Київські метрополітенівці «затягують пояси» через брак коштів

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    Через карантин у київському метро скоротився пасажиропотік - Київські метрополітенівці «затягують пояси» через брак коштів
    Через карантин у київському метро скоротився пасажиропотік
    Фото з відкритих джерел

    Метрополітен переведе частину працівників на чотириденний робочий тиждень

    Київський метрополітен планує за два місяці перевести офісних працівників на чотириденний робочий тиждень через брак коштів на зарплату. Про це LB.ua стало відомо з розпорядження, яке надіслали працівникам метро.

    Запланований пасажиропотік у 2021 році очікується у 295,4 млн, в той час як у 2019 році він склав 495,3 млн пасажирів, що і є основною причиною скорочення.

    На чотириденний робочий тиждень планується перевести наступні штатні одиниці: керівники, радники всіх рівнів підприємства та їхні помічники, уповноважений з антикорупційної діяльності, референт, головний фахівець з публічних закупівель, старші ревізори, інспектори, інструктори, техніки, фахівці з інформаційної безпеки, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, аналітик з комунікацій, старший коректор, експедитори, методисти, товарознавець, організатор культурно-дозвільної діяльності, оператор копіювальних та розмножувальних машин.

    Нагадаємо, що під час весняного локдауну метрополітен працював тільки за спецперепустками – скористатися ним могли тільки працівники підприємств критичної інфраструктури.

    Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

    Теги: Київ метро зарплата карантин
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