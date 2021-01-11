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    Прокуратура намагається повернути громаді приміщення в центрі Києва вартістю 10 млн грн

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    Фізособа шахрайським шляхом заволоділа приміщенням на вул. Богдана Хмельницького&nbsp; - Прокуратура намагається повернути громаді приміщення в центрі Києва вартістю 10 млн грн
    Фізособа шахрайським шляхом заволоділа приміщенням на вул. Богдана Хмельницького 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом прокуратури

    Київська місцева прокуратура №10 звернулась до суду з позовом про повернення столичній громаді нежитлових приміщень вартістю понад 10 млн гривень, що розташовані на вул. Богдана Хмельницького в історичному центрі міста.

    Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    Вказані приміщення площею 262 кв. м є комунальною власністю. Проте, без волевиявлення власника – територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради – вказане майно було зареєстровано на праві приватної власності за третіми особами. При цьому первинне заволодіння фізичною особою спірним майном відбулось шахрайським шляхом на підставі неіснуючого свідоцтва про право власності.  

    У подальшому приміщення неодноразово відчужувались на підставі договорів іпотеки і на теперішній час право власності на них зареєстровано за приватним акціонерним товариством.

    У зв’язку з викладеним прокуратура звернулась до Господарського суду Києва з позовом про витребування від останнього набувача спірного майна на користь територіальної громади столиці.

    Господарським судом міста Києва 6 січня 2021 року відкрито провадження за вказаним позовом. Розгляд справи триває.

    Як повідомлялося, прокуратура завершила досудове розслідування відносно киянина за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на території Старого Подолу в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

    Теги: прокуратура Київ суд нерухомість
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