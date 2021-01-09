Палац скандального екснардепа виставлено на продаж за $16 млн

За будинок площею 3 тисячі квадратних метрів, який розташований під Києвом, просять 16 мільйонів доларів

Оформлений в стилі псевдобарокко триповерховий палац побудований на ділянці в 1,4 га. Він складається з 10 кімнат

В інтернеті з'явилося оголошення про продаж палацу колишнього народного депутата і ексзаступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Кацуби.

Як повідомляє «Обозреватель», за будинок площею 3 тисячі квадратних метрів, який розташований під Києвом, просять 16 мільйонів доларів

Оформлений в стилі псевдобарокко триповерховий палац побудований на ділянці в 1,4 га. Він складається з 10 кімнат.

«В оголошенні зазначено, що будинок був побудований в 2017 році. Однак в 2014 році журналісти проєкту «Схеми» проводили розслідування щодо цієї будівлі, вони наголошували на тому, що вже тоді будівництво було завершено. Згідно з отриманими даними, ділянка тоді була оформлена на Наталю Кацубу – мати Сергія Кацуба», – зазначає ЗМІ.

Тоді Кацуба відмовлявся коментувати журналістам, як йому вдалося заробити на такий будинок.

Раніше звільнений прокурор розказав, як Луценко перетворив «Вишки Бойка» на «вишки Кацуби».

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