Мін’юст повідомив, скільки коштує зареєструвати нерухомість у 2021 році

За державну реєстрацію права власності протягом п'яти робочих днів требаа буде сплатити 230 грн

У Міністерстві юстиції повідомляють, що адміністративний збір за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2021 року становить 2270 гривень. Тож згідно зі ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено у 2021 році адміністративний збір у наступних розмірах.

За державну реєстрацію права власності (у тому числі довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань) протягом 5 робочих днів требаа буде сплатити 230 грн, двох - 2270 грн, одного - 4540 грн, протягом двох годин - 11350 грн.

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від права власності, протягом аналогічних строків адмінзбір складе відповідно 110, 1140, 2270 та 5680 грн.

За державну реєстрацію обтяжень речових прав, яка відбувається в день реєстрації відповідної заяви, слід буде сплатити 110 грн.

А ось за державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій (теж в день реєстрації відповідної заяви) - 230 грн.

Виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, обійдеться у 90 грн.

За отримання інформації з Державного реєстру прав адмінзбір становить 60 грн за кожні 25 сторінок інформації - у разі отримання у паперовій формі, 30 грн - за отримання у електронній формі в режимі реального часу. А ось за отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав доведеться викласти 90 грн.

«Не дайте рейдерам і шахраям нажитися у період кризи! Поставте свої об'єкти нерухомості на моніторинг у сервісі SMS-Маяк. Сервіс миттєво проінформує про зміни статусу об'єктів нерухомого майна у вигляді сповіщення в особистому кабінеті, sms-повідомлення чи email-листа», - наголошують в міністерстві.