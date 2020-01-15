  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чергова аварія на тепломережі: біля Повітрофлотського проспекту окропом залило вулиці

    • Розсилка
    Вулицями у&nbsp;Солом&rsquo;янському районі текли потоки гарячої води - Чергова аварія на тепломережі: біля Повітрофлотського проспекту окропом залило вулиці
    Вулицями у Солом’янському районі текли потоки гарячої води
    Фото: Інформатор

    На місці працює аварійна бригада «Київтеплоенерго»

    У ніч на середу, 15 січня, на вулиці Сім'ї Ідзиковських, що неподалік від Повітрофлотського проспекту, у Солом’янському районі Києва сталася аварія на тепломережі.

    Окропом залило не тільки вищевказану вулицю, але і Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густа пара заповнила двори будинків. Про це повідомляє Інформатор.

    На місці працювали співробітники «Київтеплоенерго». Коментувати подію вони відмовилися і в досить грубій формі попросили журналістів не знімати те, що відбувається.

    Через люк комунальники підключили до каналізації трубу, через яку окріп виливався на проїжджу частину. Так, вода текла по основній дорозі і у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу. Там працівники «Київтеплоенерго» з під'їзду підключили насос, який стояв в окремій будівлі біля будинку (щось на зразок котельні). Звідти через невеликий шланг також лився окріп. А в самому під'їзді температура була, як на вулиці в жаркий липень. Пара піднялася на верхні поверхи, а в підвалі активно шуміла вода.

    На місці працювала спецтехніка «Київтеплоенерго».

    Дізнатися у жителів будинків на цій і сусідніх вулицях про наявність опалення і гарячої води не вдалося, адже на годиннику було близько 01:00 і вулиці були порожні.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

    Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

    Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

    За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

    Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела. Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

    На місці пориву тепломережі працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», задіяна спецтехніка.

    Київ опалення ремонт аварія Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ