Чергова аварія на тепломережі: біля Повітрофлотського проспекту окропом залило вулиці



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Вулицями у Солом’янському районі текли потоки гарячої води Фото: Інформатор

На місці працює аварійна бригада «Київтеплоенерго»

У ніч на середу, 15 січня, на вулиці Сім'ї Ідзиковських, що неподалік від Повітрофлотського проспекту, у Солом’янському районі Києва сталася аварія на тепломережі.

Окропом залило не тільки вищевказану вулицю, але і Донецький провулок, вулицю Донецьку, а густа пара заповнила двори будинків. Про це повідомляє Інформатор.

На місці працювали співробітники «Київтеплоенерго». Коментувати подію вони відмовилися і в досить грубій формі попросили журналістів не знімати те, що відбувається.

Через люк комунальники підключили до каналізації трубу, через яку окріп виливався на проїжджу частину. Так, вода текла по основній дорозі і у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу. Там працівники «Київтеплоенерго» з під'їзду підключили насос, який стояв в окремій будівлі біля будинку (щось на зразок котельні). Звідти через невеликий шланг також лився окріп. А в самому під'їзді температура була, як на вулиці в жаркий липень. Пара піднялася на верхні поверхи, а в підвалі активно шуміла вода.

На місці працювала спецтехніка «Київтеплоенерго».

Дізнатися у жителів будинків на цій і сусідніх вулицях про наявність опалення і гарячої води не вдалося, адже на годиннику було близько 01:00 і вулиці були порожні.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Наразі організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

За попередньою інформацією, транспортний рух вулицею Антоновича відновлять орієнтовно у другій половині середи, 15 січня.

Трубопровід діаметром 1000 мм прокладено в 1987 році. Він обслуговує близько 3 тис. будівель. Відразу ж після виявлення пошкодження аварійні бригади «Київтеплоенерго» розпочали відкачку води, а диспетчерські служби — перепідключення клієнтів на живлення від іншого теплоджерела . Таким чином до 7:00 14 січня теплопостачання клієнтів у зоні пошкодженого трубопроводу було відновлене.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

На місці пориву тепломережі працюють три аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», задіяна спецтехніка.