Прокуратура з водолазами досліджує якість будівництва Подільського мосту в Києві (фото)

Правоохоронці підозрюють столичних посадовців у привласненні коштів під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

Подільська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

7 жовтня на підставі ухвали суду в межах розслідування за участю експертів Київського НДІСЕ, спеціальних служб та водолазів проводився огляд на об’єкті вказаного будівництва з метою перевірки обсягів та якості виконаних робіт, у тому числі підводних, їх фактичної вартості.

Нагадаємо, за результатами слідчих дій у межах вказаного кримінального провадження Подільська окружна прокуратура 16 серпня 2021 року повідомила про підозру першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівнику генпідрядної організації.

За висновками експертизи, бюджету міста спричинено збитки на суму понад 4,5 млн грн через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду.

Дії посадовця КП кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, генпідрядника – за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.