  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Прокуратура з водолазами досліджує якість будівництва Подільського мосту в Києві (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проводився огляд підводних частин Подільсько-Воскресенського мосту - Прокуратура з водолазами досліджує якість будівництва Подільського мосту в Києві (фото)
    Проводився огляд підводних частин Подільсько-Воскресенського мосту
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці підозрюють столичних посадовців у привласненні коштів під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

    Подільська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час здійснення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    7 жовтня на підставі ухвали суду в межах розслідування за участю експертів Київського НДІСЕ, спеціальних служб та водолазів проводився огляд на об’єкті вказаного будівництва з метою перевірки обсягів та якості виконаних робіт, у тому числі підводних, їх фактичної вартості.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Прокуратура з водолазами досліджує якість будівництва Подільського мосту в Києві (фото)
    Прокуратура з водолазами досліджує якість будівництва Подільського мосту в Києві (фото)
    Прокуратура з водолазами досліджує якість будівництва Подільського мосту в Києві (фото)
    Прокуратура з водолазами досліджує якість будівництва Подільського мосту в Києві (фото)

    Нагадаємо, за результатами слідчих дій у межах вказаного кримінального провадження Подільська окружна прокуратура 16 серпня 2021 року повідомила про підозру першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівнику генпідрядної організації.

    За висновками експертизи, бюджету міста спричинено збитки на суму понад 4,5 млн грн через неналежне виконання робіт з фарбування залізобетонних прольотних плит автопроїзду.

    Дії посадовця КП кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, генпідрядника – за ч. 5 ст. 191 КК України.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Теги: прокуратура Київ кримінал будівництво міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прокуратура з водолазами досліджує якість будівництва Подільського мосту в Києві (фото)