Столична влада заявляє, що три станції метро на Троєщину вже побудовано (фото)

Перша дільниця Подільсько-Вигурівської лінії метро включатиме шість станцій

У Києві розпочинається підготовка до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка поєднає Кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина. Відповідні роботи передбачені розпорядженням КМДА № 2108, яке підписано сьогодні. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

За його інформацією, поетапне будівництво четвертої гілки метрополітену здійснюватиметься окремими дільницями, перша з яких буде від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». Важливою складовою нової гілки столичного метрополітену стане Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, основною функцією якого є метросполучення між правим та лівим берегами Києва.

«Як акцентував увагу мер столиці Віталій Кличко під час інспекції робіт на мостовому переході, на сьогодні вже триває будівництво станцій метро на нижньому ярусі мосту, а також на лівому березі, де метро йтиме під землею. Також уже будують 2 тунелі для майбутньої станції «Райдужна». У 2021 році комунальному підприємству «Київський метрополітен», як замовнику проєктування та будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, передбачено фінансування в обсязі 30 млн грн. Перша дільниця включатиме 6 станцій», – зазначив Густєлєв.

За його інформацією, зокрема, з’являться станції:

«Глибочицька» (з пересадкою на ст. метро «Лук’янівська»);

«Подільська» (з пересадкою на ст. метро «Тараса Шевченка»);

«Суднобудівна»;

«Труханів острів»;

«Затока Десенка»;

«Райдужна».

За словами заступника голови КМДА, наразі в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже практично побудовано в основних конструкціях три станції метрополітену: «Суднобудівна», «Труханів острів», «Затока Десенка». На черзі станція мілкого залягання на лівому березі – «Райдужна».

Нагадаємо, що Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина у перспективі доповнить існуючу схему метро, перетинаючи наявні лінії та розширюючи таким чином систему пересадочних вузлів. Окрім цього, у перспективі передбачено пересадочні вузли із уже існуючими станціями підземки – «Вокзальна», «Лук’янівська» і «Тараса Шевченка», що дасть змогу розвантажити станції метро у центральній частині міста.

Як повідомлялося, до кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами.

Після запуску автомобільного руху на Подільсько-Воскресенському мостовому переході Київ планує розпочати активні роботи з будівництва метрополітену.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.