Будівництво Подільського мосту. Прокуратура оголосила посадовцю підозру у збитках на 4,5 млн грн

16 серпня правоохоронці провели низку обшуків на столичних комунальних підприємствах

Подільська окружна прокуратура Києва за результатами слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві, повідомила про підозру першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке є замовником робіт, а також керівнику генпідрядної організації у привласненні коштів територіальної громади Києва та службовій недбалості (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у липні 2020 року виконувач обов’язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені відомості про виконання упродовж квітня-травня 2020 року робіт по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду. Відповідно до висновку експерта вказані роботи не виконувались та бюджету міста таким чином спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 млн грн.

Дії посадовця КП кваліфіковано ч. 2 ст. 367 КК України, а генпідрядника – за ч. 5 ст. 191 КК України.

У понеділок, 16 серпня, на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів провадження проведено обшуки.

Слідчі дії тривають.

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