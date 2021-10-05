Будівництво метро на Троєщину вже розпочалося: у мережі показали фото

Активне будівництво метро на Троєщину розпочнеться після запуску автомобільного руху на Подільсько-Воскресенському мостовому переході

На лівому березі Києва вже розпочалося будівництво метрополітену на Троєщину. Зокрема, на території Русанівських садів будується частина метрополітену, який має там піти під землю, під залізницю.

Також будують огороджуючі конструкції метрополітену та облаштовують насип на Русанівських садах.

Фото робіт опублікував киянин Анатолій Белуха на сторінці Facebook-спільноти «Троєщина». «Троєщина трохи наблизилася до метро», – зазначив він у дописі з фото, зробленими 3 жовтня 2021 року.

Як відомо, після запуску автомобільного руху на Подільсько-Воскресенському мостовому переході Київ планує розпочати активні роботи з будівництва метрополітену.

«Сьогодні є надії, що ми зможемо знайти інвестора, щоб будувати метрополітен. Це великі європейські банки – їх є декілька – які готові надавати місту достатньо дешеві кредити для будівництва метрополітену. Частина проєкту у нас є. І після того, як поїде автомобільна частина, – ми плануємо перейти до активного будівництва метрополітену», – повідомив раніше перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Як повідомлялося, до кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.