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    Кличко поставив жорстку умову відповідальному за Подільсько-Воскресенський міст

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    Мер Києва Віталій Кличко періодично перевіряє, як тривають роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу - Кличко поставив жорстку умову відповідальному за Подільсько-Воскресенський міст
    Мер Києва Віталій Кличко періодично перевіряє, як тривають роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Кличко вимагає, щоб до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту було відкрито

    Автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом має запрацювати до кінця 2021 року. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

    На одній із нарад він звернувся до профільного заступника, відповідального за транспортну інфраструктуру і будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, зокрема.

    «Я йому сказав: міст повинен бути готовий у кінці року, це жорстка вимога. Мені не подобається, коли камені летять в мою сторону, а зобов'язання, яке ви дали, не відповідає дійсності. Тому якщо міст не поїде, той, хто надав мені неправдиву інформацію, працювати тут не буде», – сказав Кличко.

    Мер міста заявив, що поставив жорстку умову, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.

    «Або заступник із транспорту буде звільнений! У нього, таким чином, є дуже вагома мотивація», – зазначив Кличко.

    Як повідомлялося, до кінця року Київ планує запустити на Подільсько-Воскресенському мостовому переході автомобільне сполучення між лівим та правим берегами та розпочати активні роботи з будівництва метрополітену.

    У серпні Подільська окружна прокуратура Києва за результатами слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів, виділених на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві, повідомила про підозру першому заступнику керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке є замовником робіт, а також керівнику генпідрядної організації у привласненні коштів територіальної громади Києва та службовій недбалості.

    Після цього Кличко перевірив, як тривають роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, зокрема, і на лівому березі.

    Теги: Віталій Кличко Київ будівництво міст
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    Кличко поставив жорстку умову відповідальному за Подільсько-Воскресенський міст