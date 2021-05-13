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    Прокуратура розкрила схему мільйонних прибутків на «кришуванні» МАФів

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    У ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько $350 тис. - Прокуратура розкрила схему мільйонних прибутків на «кришуванні» МАФів
    У ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько $350 тис.
    Фото: Київська міська прокуратура

    За даними слідства, організував і контролював злочинну схему депутат Київради

    Київська міська прокуратура заявила про розкриття схеми отримання мільйонних прибутків від «кришування» нелегальної торгівлі у підземних переходах у столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    «Київською міською прокуратурою спільно з ГУ СБУ в Києві та Київській області проведено обшуки в учасників злочинної групи, які спільно з службовими особами КМДА організували систематичне вимагання та отримання коштів із суб’єктів господарювання за незаконну оренду торгових точок у підземних переходах на території центральних районів міста Києва», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, учасники злочинного угрупування, до складу якого входять близько 20 осіб, у тому числі, колишній народний депутат, а також чинні та колишні депутати Київської міської ради, щомісяця отримують, за попередніми даними, від 5 до 7 мільйонів гривень доходу від оренди торгових точок, нелегально облаштованих у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

    Прокуратура повідомляє, що встановлено, що, починаючи з 2012 року КМДА передала у користування «інвесторам» 228 підземних пішохідних переходів на умовах, що приватні фірми самі здійснюватимуть ремонти і прибирання та боротимуться із стихійною торгівлею. При цьому інвесторам було надано право безконтрольно встановлювати в підземних пішохідних переходах торгові точки у будь-якій кількості, без обмежень.

    Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова однієї з постійних комісій, який контролював значну кількість посередницьких структур, що здавали ці торгові площі в суборенду. При цьому, жоден з інвесторів не дотримувався своїх зобов'язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі.

    У 2016 році Верховний Суд України визнав незаконними майже всі вказані інвестиційні договори як такі, що є уявними та спрямованими на приховування угод по оренді об'єктів комунального майна.

    «Попри це, з 2016 року по цей час учасниками злочинної групи вчиняються дії, спрямовані на незаконне вимагання та отримання грошових коштів від суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю у підземних пішохідних переходах. Згідно розподілених ролей, учасники злочинної групи, систематично кожного місяця збирали платню з «орендаторів» та забезпечували їхню діяльність шляхом незаконного підключення до електромереж комунальних підприємств, за що підприємці їм сплачували окремо. Розмір щомісячної платні з однієї торгівельної точки тільки за оренду приміщень становила від 10 до 15 тис. гривень», – повідомляє прокуратура.

    За даними слідства, лобіює питання стосовно заборони демонтажу МАФів, які знаходяться в підземних переходах, колишній народний депутат України 7 і 8 скликань. Також останній використовує корупційні зв’язки для усунення перешкод у здійсненні незаконної діяльності вищевказаної злочинної групи, за що регулярно отримує грошові кошти від членів зазначеного угруповання.

    12 травня на підставі ухвал суду проведено 14 одночасних обшуків, у тому числі за місцями проживання депутата Київської міської ради, який за оперативною інформацією організував і контролював вказану злочинну схему; колишнього народного депутата України 7 і 8 скликань, який сприяв незаконній діяльності злочинної групи; одного з керівників Федерації боксу України, який є довіреною особою екснародного депутата.

    Наразі у ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько $350 тис., з яких $250 тис. – у колишнього народного обранця.

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    Прокуратура розкрила схему мільйонних прибутків на «кришуванні» МАФів
    Прокуратура розкрила схему мільйонних прибутків на «кришуванні» МАФів
    Прокуратура розкрила схему мільйонних прибутків на «кришуванні» МАФів
    Прокуратура розкрила схему мільйонних прибутків на «кришуванні» МАФів

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.

    Як повідомлялося, 12 травня правоохоронці прийшли з обшуками додому до голови виконавчого комітету партії «Удар» Артура Палатного.

    Теги: прокуратура Київрада кримінал депутат КМДА МАФи
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