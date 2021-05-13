Прокуратура розкрила схему мільйонних прибутків на «кришуванні» МАФів

У ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько $350 тис.

За даними слідства, організував і контролював злочинну схему депутат Київради

Київська міська прокуратура заявила про розкриття схеми отримання мільйонних прибутків від «кришування» нелегальної торгівлі у підземних переходах у столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Київською міською прокуратурою спільно з ГУ СБУ в Києві та Київській області проведено обшуки в учасників злочинної групи, які спільно з службовими особами КМДА організували систематичне вимагання та отримання коштів із суб’єктів господарювання за незаконну оренду торгових точок у підземних переходах на території центральних районів міста Києва», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасники злочинного угрупування, до складу якого входять близько 20 осіб, у тому числі, колишній народний депутат, а також чинні та колишні депутати Київської міської ради, щомісяця отримують, за попередніми даними, від 5 до 7 мільйонів гривень доходу від оренди торгових точок, нелегально облаштованих у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

Прокуратура повідомляє, що встановлено, що, починаючи з 2012 року КМДА передала у користування «інвесторам» 228 підземних пішохідних переходів на умовах, що приватні фірми самі здійснюватимуть ремонти і прибирання та боротимуться із стихійною торгівлею. При цьому інвесторам було надано право безконтрольно встановлювати в підземних пішохідних переходах торгові точки у будь-якій кількості, без обмежень.

Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова однієї з постійних комісій, який контролював значну кількість посередницьких структур, що здавали ці торгові площі в суборенду. При цьому, жоден з інвесторів не дотримувався своїх зобов'язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі.

У 2016 році Верховний Суд України визнав незаконними майже всі вказані інвестиційні договори як такі, що є уявними та спрямованими на приховування угод по оренді об'єктів комунального майна.

«Попри це, з 2016 року по цей час учасниками злочинної групи вчиняються дії, спрямовані на незаконне вимагання та отримання грошових коштів від суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю у підземних пішохідних переходах. Згідно розподілених ролей, учасники злочинної групи, систематично кожного місяця збирали платню з «орендаторів» та забезпечували їхню діяльність шляхом незаконного підключення до електромереж комунальних підприємств, за що підприємці їм сплачували окремо. Розмір щомісячної платні з однієї торгівельної точки тільки за оренду приміщень становила від 10 до 15 тис. гривень», – повідомляє прокуратура.

За даними слідства, лобіює питання стосовно заборони демонтажу МАФів, які знаходяться в підземних переходах, колишній народний депутат України 7 і 8 скликань. Також останній використовує корупційні зв’язки для усунення перешкод у здійсненні незаконної діяльності вищевказаної злочинної групи, за що регулярно отримує грошові кошти від членів зазначеного угруповання.

12 травня на підставі ухвал суду проведено 14 одночасних обшуків, у тому числі за місцями проживання депутата Київської міської ради, який за оперативною інформацією організував і контролював вказану злочинну схему; колишнього народного депутата України 7 і 8 скликань, який сприяв незаконній діяльності злочинної групи; одного з керівників Федерації боксу України, який є довіреною особою екснародного депутата.

Наразі у ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько $350 тис., з яких $250 тис. – у колишнього народного обранця.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, 12 травня правоохоронці прийшли з обшуками додому до голови виконавчого комітету партії «Удар» Артура Палатного.