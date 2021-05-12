У соратника Кличка обшукують будинок

Палатний назвав обшуки політичною розправою з боку Банкової, яка зачищає конкурентів перед наступними президентськими виборами

У середу, 12 травня, правоохоронці прийшли з обшуками додому о голови виконавчого комітету партії «Удар» Артура Палатного. Про це він сам повідомив у Facebook.

«Прямо зараз триває фарс під назвою «обшуки». Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені. Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагаються маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо», – написав Палатний.

Він вважає, що представники прокуратури разом з іншими правоохоронцями «в ручному режимі просто виконують поставлену задачу». За словами Палатного, правоохоронці не можуть чітко пояснити підстави обшуку.

«Про жодні дотримання норм закону мова теж не йде. А для чого? Якщо робота ведеться «під дахом» «сильних світу цього». Мета банальна – тиск і залякування. Бо партія «Удар» може скласти сильну конкуренцію на виборах. Та вочевидь, вони забули одне «але». Ми вже це проходили. Часи Януковича стали хорошим щепленням від страху та серйозного сприйняття таких дешевих шоу. Декорації змінилися, методи – перейшли у спадок», – додав Палатний.

Як повідомлялося, 12 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у Києві проводять обшуки в приміщеннях Київської міської держадміністрації, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Департамент земельних ресурсів Київської міської держадміністрації заявляє, що всебічно сприяє правоохоронцям та податківцям у розслідуванні щодо несплати підприємцем коштів за користування земельною ділянкою.

Також відомо, що 12 травня правоохоронці проводять обшуки в корпорації «Київавтодор».

11 травня столичні правоохоронці проводили обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час здійснення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн грн.

«Київзеленбуд» також заявив, що всебічно сприяє правоохоронним органам у розслідуванні і заявляє, що в нього відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації. На Банковій вважають, що Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальним політичним питанням, а не інтересам міста.